週末「高機率有颱風」！北轉恐掃台 影響最劇烈時間曝光
受東北季風影響，台灣今（25）日各地清晨溫度都較低，白天北台灣雖然有陽光露臉，但感受上仍是較涼，中央氣象局表示，明日東北季風會減弱，白天氣溫會稍稍回升，但仍需注意清晨的溫差，各地大多也是多雲到晴，僅迎方面會有一些雨勢，預計降雨較少的情況大約就會維持到明日，週四（10/27）起東北風水氣會逐日變多，降雨區域也會慢慢擴大。不過最需要注意的是，目前菲律賓東方海面正有熱帶擾動發展中，預計在週四過後強度會明顯增強，發展成颱風的機率相當高，並在下週日（10/30）起對台灣造成影響，如果北轉的角度及時間有變化，甚至可能掃過台灣陸地，不過實際狀況需待後續路徑明朗後才能預測，氣象局將持續關注，請民眾多加留意。
中央氣象局預報員黃恩鴻表示，由於明日東北季風稍微減弱，因此各地氣溫會回升大約1度左右，感受上並不明顯，北台灣、宜蘭花蓮等地區高溫約為攝氏24～26度，中南部地區攝氏27~30度，感受溫暖微熱，低溫各地大約落在攝氏19～20度，中南部部分區域可達攝氏22~23度，不過仍需留意清晨低溫，溫差變化大民眾外出需多加衣物，週四起東北風又再增強，屆時又會略為降溫。
降雨部分，由於這波東北季風較乾，幾乎沒有水氣，因此今明兩天各地雨量都偏少，僅東北部、東部地區及大台北山區有局部短暫雨，午後南部山區則要留意零星短暫陣雨，直到週四東北風增強，水氣會「逐日增加」，首先迎風面宜蘭、基隆北海岸、大台北山區雨量增加，到週五、週六（10/28、10/29）大台北平地也都有降雨機率，其他地區為多雲到晴。
值得注意的是，與前幾週有類似情況，菲律賓東方海面的低壓帶又有熱帶擾動正在發展，黃恩鴻提醒，目前結構還是很鬆散正在整合，預計在週四後會明顯增強，熱帶性低氣壓生成後，發展為颱風的機率非常高，外圍環流可能會在下週日至週二（10/30~11/1）為台灣帶來明顯雨勢。以現有的資料預估，路徑上預估先向西移動後，接著在台灣東南側「北轉」，而其北轉的「位置和時間」最為關鍵，黃恩鴻解釋，若它整合後的「中心靠西」，北轉較靠近台灣，那降雨勢必會嚴重許多，若「中心偏東」，那北轉後可能就從台灣東側遠離，降低影響程度；總而言之，這個台灣南方的低壓發展如何，週四就是觀察的關鍵點，民眾絕不能輕忽。