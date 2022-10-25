Gino跳槽三立 孫德榮護航「民視不開心對著我來」
Gino繼2013年《美味的想念》之後，睽違9年加入三立八點檔《一家團圓》演出，今（25）日與偶像教父孫德榮出席記者會，傳出Gino跳槽一舉惹民視不悅，孫德榮跳出來保護子弟兵，「我是他們我也不開心，但我們又不是他們的人，為什麼去哪裡要先告知？不開心就對著我來，怎麼會對藝人？」
Gino在民視被無預警換掉《舞力全開》主持棒，《幸福保衛戰》又遭孫協志整碗捧走，孫德榮當時就抱不平：「忠臣始終不會被看見，永遠是外來的和尚比較會念經。」這次帶著Gino跳槽三立，是否因不滿民視待遇？孫德榮承認得爽快：「對他們很多措施不是很滿意，所以這次選擇沒有歸隊。」而三立畢竟是孫德榮的舞台，「這裡的人事物我比較得心應手。」
Gino在《一家團圓》飾演的角色「方自在」，出生後即是個棄嬰，但個性善良，凡事樂觀，說話又風趣，有偏執的正義感，他在一家大規模的生命紀念館企業當業務，下班後在宮廟服務，是太子爺的乩身。
「方自在」這個角色是要帶給大家溫暖和希望，隨著他面對親生父母親出現的人生功課，以及愛情上的考驗，找回愛的理解和認同。問Gino跳槽三立，有先和緋聞女友夏宇禾拜碼頭嗎？他笑說：「我也有問余秉諺、黃瑄啊！會不會對到戲我不知道，還不知道未來走向。」