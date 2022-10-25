激盪產學合作新量能！加工區管理處秀產學策略研商成果

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楊伯耕說，加工處鼓勵企業能透過該處與台灣產學策進會，共同打造的校長級平台，進行高效的產學溝通，讓人才培育從校園就打下符合實務需求的訓練根基，建立強韌的人力資源，並進一步強化我國科技產業供應鏈韌性。
楊伯耕指出，此次產學策略研商會議及成果展，有中山大學、義守大學、屏東科技大學等18所大專校院校長及代表，以及8家企業高層代表與會，共同進行交流，這不僅要媒合高雄人才，更要開啟產學之間的溝通，以激盪更多產學合作新量能。
此一成果展，為加工處輔導計畫下的成果，就是肚肚與海神機器人合作推出的餐飲科技「RobotStore」，而「RobotStore」為肚肚繼去年成功導入市集、今年擴大系統整合推出AppStore後，緊接推出的第三支箭，將送餐、迎賓帶位等工作交予機器人完成，其目的在於解決人力不足的問題，同時亦為餐飲科技開啟更多可能性。
成果展的另一亮點，是透過「企業出題，學界解題」的活潑概念，針對「智慧感知領域」舉辦一系列培訓課程，現場依據課程類別，分別展出受訓成員的豐碩成果，以智慧娛樂領域，有虛擬實境開發商「愛吠的狗」所展出的次世代美術專案，在運動科技領域，則由新創公司「NeuinX」設計出「運動影像AI智慧分析平台」。
而在產學論壇，首先由義隆電子公司董事長葉儀皓以智慧座艙與先進駕駛輔助系統 (ADAS)為題，作專題演講，再由光寶科技公司總監榮世良分享光寶科技研發趨勢與產學合作、人才培育鏈結，點出包含智慧電網、低軌道衛星、氫能源、量子電腦、6G等產業趨勢，及光寶在此趨勢下的產業布局。