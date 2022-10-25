經濟部提出4大電動車推動策略　將投50億研發系統零組件

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經濟部技術處處長邱求慧表示，在全球淨零排放趨勢下，各國政府與各大車廠加速推動車輛電氣化，去年(2021)台灣汽車電子產值約3千億元，於2025年預估產值將會翻倍達成6千億元，年複合成長率18%，預估加上汽車產業產值，將可望成為台灣下一個新興兆元產業。
依據國發會2050淨零排放政策路徑藍圖規劃，2040年電動車市售比須達成100%的淨零轉型目標，經濟部技術處提出智慧電動車4大推動策略，包括發展關鍵零組件技術、開發系統整合平台、結合自駕運行、建置檢測驗證技術等，並將透過科技專案協助產業技術升級，自明（2023）年起4年內，將投入逾50億元，由法人協同廠商共同研發智慧電動車系統關鍵零組件。
工研院機械與機電系統研究所所長饒達仁表示，全球燃油車轉電動車是必然趨勢，電動車市場正在快速成長，工研院擁有豐厚的電動車研發能量，此次與康舒科技合作開發下一代電動車關鍵動力系統「碳化矽動力馬達驅控器」，由技術處科專計畫支持研發，具備高切頻、小體積、高效率及耐熱佳等特性，符合美國能源部對電力驅控系統2025年須提高至100kW/L的階段性目標。
工研院此次與康舒科技產研合作，簽約金額達4400萬元，將加速在電動車領域的前瞻技術開發，帶動電動車產業升級，為汽車業界提供潔淨高效能源的解決方案，加速落實淨零轉型目標。