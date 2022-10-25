力挺18歲公民權 賴清德：現在年輕人承擔的比以前更多
年底大選除了縣市長等地方公職選舉外，18歲公民權修憲複決也將投票。副總統賴清德今（25）日傍晚透過臉書表示，每個時代，有每個時代的故事，每個時代的年輕人，也都不一樣；現在年輕人的創新與想像能力，遠超過自己這代，他們關心這片土地的熱情，一點也不比自己這代少，他們能承擔的責任，比自己這代想像的更多。對照近來賴清德於全台各地宣講18歲公民權議題，即使此篇PO文未點破，但無疑是其力挺18公民權的宣誓。
賴清德說，18歲公民權修憲剩下1個月就要投票。很多人還是有疑慮，18歲真的有辨別能力，夠參與選舉投票嗎？「回憶我這代人的18歲，很多人已經開始撐起家計」。
賴清德說，有人離鄉前往都市打拚，有人技術純熟準備作頭家，也有人參與運動推動民主，「我們這代人的18歲，推動台灣經濟起飛，也投入台灣民主化潮流」。
他表示，每個時代，有每個時代的故事，每個時代的年輕人，也都不一樣。現在的年輕人有能力利用網路得到最新、多元的資訊，也有能力透過新科技，經營影響全球的事業。
賴清德表示，現在年輕人的創新與想像能力，遠超過自己這代，他們關心這片土地的熱情，一點也不比自己這代少，他們能承擔的責任，比自己這代想像的更多。
賴清德表示，希望大家一起聽年輕人的聲音，給年輕人更多力量，他也預告明日11時26分會在線上做出相關宣誓。