已婚女星在《便利店》裸體誘惑男星！直接沙發上連結運動
日本導演三木聰新作《通往異世界的便利店》，由成田凌、前田敦子主演，2人在片中有大尺度的愛情戲，是該作一大亮點，其中一場前田敦子趁丈夫外出，在自家便利商店偷情的戲，前田敦子不僅全裸只披一條浴巾誘惑成田凌，更主動將人推倒在沙發上。對於前田敦子的演出，成田凌笑稱：「當時看完試片，我就跟前田敦子小姐說『妳的容貌、聲音、打扮都超適合這個角色！』。」
成田凌透露10幾歲就開始看三木聰導演的作品，是導演的忠實粉絲，對於此次終於如願以償加入三木導演的劇組，感到莫大的榮幸。前田敦子則表示答應演出，全因三木導演的一句話，「當時我和導演見面，他告訴我『這是一部連我自己都很難解釋清楚的電影』，這句話深深吸引了我，讓我決定加入這段奇幻冒險。」
成田凌跟前田敦子也坦言，演出三木聰導演的電影相當辛苦，要不斷面臨各種挑戰，應對導演的高要求，但隨時都讓人感到熱血沸騰，成田凌更笑稱：「前田敦子小姐總笑我每次在片場都很嗨，一直處再亢奮狀態呢！」
《通往異世界的便利店》講述電影編劇加藤（成田凌 飾）事業面臨瓶頸，人生陷入低潮，交出去的劇本以及創作點子總是得不到片方認可，被打槍是家常便飯。生活如一灘爛泥的他，某天出門為女友的愛犬買罐頭時，偶然發現便利商店的冷藏櫃竟是通往異世界的入口。加藤來到冷藏櫃的後面，竟然進入一間「異世界便利店」，便利店老闆是一名喜愛交響樂的怪人，店員惠子則是美女人妻（前田敦子 飾），兩人的邂逅與激情讓加藤再次文思泉湧，創作靈感大爆發。當惠子開始慫恿加藤一起為愛遠走高飛時，加藤漸漸發覺事情走向有些不對勁。電影11月25日在台上映。