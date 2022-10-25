大安區後援會成立！陳時中完成12區佈署　「嗆聲」潘孟安

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談到客家文化，陳時中提出發展客家文化的計劃，除了振興母語，另外一件則是讓客家文化融入台北的城市文化中，要讓客語的利用率變高，口譯跟翻譯的人才變多，而他會各選定一個捷運站成為客語特色及原民特色捷運站，讓文化可以留存、拓展開來。
陳時中也提及之前經過客家園區，他認為，園區要多加利用，推動再進化來幫助客家文創，也可以成為客家相關的孵化器，集結更多客家年輕人。
陳時中說，更要推動客家文化進入主流，例如在各個展演場地增加更多客語節目，讓文化更豐盛。陳時中回憶前兩天參加客家嘉年華，直呼原本只安排走一段，但因為太享受就走完全程，希望以後擴大辦理讓整個台北市動起來。
陳時中接著表示，大安區有許多40年以上的房子，將近4萬戶，整個台北市則是有將近40萬戶，這部分要靠民辦都更，政府要把相關的審議規則弄清楚，速度再加快、並且透明公開，還要把規則弄完整，這樣承辦人員才不會害怕去辦理。
陳時中最後也打趣的說，有人說他都沒有笑容，不過市長最重要是要讓市民有笑容，他要笑著進入市政府，還要讓每個市民都笑，讓大家都笑得快快樂樂，獲得台下群眾熱烈回應和掌聲。
陳時中表示，屏東縣長潘孟安都說「我屏東我驕傲」，他想跟潘孟安嗆聲，等他當選後要讓台北市民都能笑著喊出「我台北我驕傲」，讓台北成為真正的首都。