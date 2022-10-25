T1／廖哲億入港! 出任海神助理教練

高雄海神職業籃球隊今宣布，深耕基層籃球十逾年的廖哲億出任籃球事務顧問暨助理教練。廖哲億出身高雄在地，除了擁有多年執教經歷，在籃球實務與管理層面、企業連結亦打下紮實基礎，秉持回饋家鄉的初衷與挑戰自我，期望讓更多人認識高雄全家海神隊，協助球隊邁向二連霸。





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