照顧長輩 竹縣長候選人周江杰推出補助老人裝假牙政見

周江杰表示，這段期間他走訪縣內多個老人長照共餐據點，發現很多老人家胃口不好，原因是牙齒不好導致的咀嚼、吞嚥困難，所以吃東西不能夠吃到全面性營養的食物，只能挑軟的、稀的吃，長期下來營養不足，體力自然也就變差了。
周江杰指出，包括鄰近的新竹市和桃園市，都有針對一般老人的假牙補助政策，但新竹縣目前只針對年滿六十五歲以上或滿五十五歲以上原住民，經醫師評估缺牙需裝置活動假牙，並符合下列條件之一者補助：
(一)列冊低收入戶、中低收入戶。(二)領有中低收入老人生活津貼。(三)領有身心障礙者生活補助費。(四)經各級政府全額補助收容安置。(五)經各級政府補助身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用達百分之50%以上。
周江杰強調，能吃就是福，如果老人家在裝了假牙以後，就可以吃得飽、吃得好，他們有了充足營養，老化的速度就會減緩，能夠正常活動運動，很多慢性病也就能獲得控制，晚年生活會健康幸福許多，也能減輕年輕人的負擔。
周江杰也提出65歲以上長者健保費自付額定額補助的政見，他強調，目前新竹縣只有竹北市有補助長者健保費的福利，但是攸關健康的社會福利不應該一個城市兩樣情，他希望透過全縣的長者定額補助健保費自付額，讓長輩可以享受同等的醫療資源。
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