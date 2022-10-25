前3季蒸發1.89兆！壽險業9月底淨值剩8285億　產險也腰斬

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不僅如此，在淨值部分，保險業9月底淨值9053億元，較去年同期減少1兆8064億元，年減66.6%，其中壽險業淨值剩下8285億元，不僅較8月減少5385億元，更較去年底值蒸1兆8937億元，亦較去年同期減少1兆7302億元，減少了67.6%；產險業淨值也只剩下768億元，單月減少175億元，今年來蒸發了840億元，衰退52.23%，若與去年同期相較也少了762億元，年減49.8%。
根據金管會最新統計，今年截至10月24日止，防疫險理賠件數273.16萬件，理賠金額1071.87億元，周增15.03萬件，理賠金額增加63.95億元，為今年以來第三高；疫苗險理賠70.76萬件，理賠金額295億元，合計防疫雙險至今年10月24日理賠件數343.92萬件，理賠金額達1366.87.億元。
至於11月7日起居家隔離走入歷史，牽動防疫險隔離理賠，對於保戶是否主張適用保險法第59條規定，要求保險公司重新核定保費，金管會則說，防疫險為單一費率，防疫險費率應已涵蓋保單條款裡約定的所有應給付項目，包括確診給付及隔離給付等，當初產險業設計保單時，應已經把法定傳染病所有防疫措施包含在內，與保險法第59條規定的情形不太一樣。