前3季蒸發1.89兆！壽險業9月底淨值剩8285億　產險也腰斬

▲金管會公布最新數字，壽險業9月底淨值剩下8285億元，產險也僅剩768億元。（圖／NOWnews資料照）
▲金管會公布最新數字，壽險業9月底淨值剩下8285億元，產險也僅剩768億元。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

2022-10-25 19:19:59

受到資本市場動盪影響，金管會今（25）日公布今（2022）年9月底壽險業淨值來到8285億元，單月減少5385億元，創史上單月淨值減少最大紀錄，今年前9月壽險淨值更蒸發了1兆8937億元，較去年同期大減67.6%，不僅創同期最慘紀錄，更是8年新低，簡易淨值比約2.5%，直逼2008金融海嘯時的慘狀。

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根據金管會最新統計，截至9月底，保險業稅前獲利1871億元，較去年同期減少1916億元，呈現大舉腰斬、年減50.6%，其中，壽險業稅前獲利2975 億元，年減622 億元，減少17.3%。同樣，產險業受到防疫保單理賠重創，今年前9月稅前大虧1104億元，史上最慘，較去年同期減少1294億元，年減681.1%。

不僅如此，在淨值部分，保險業9月底淨值9053億元，較去年同期減少1兆8064億元，年減66.6%，其中壽險業淨值剩下8285億元，不僅較8月減少5385億元，更較去年底值蒸1兆8937億元，亦較去年同期減少1兆7302億元，減少了67.6%；產險業淨值也只剩下768億元，單月減少175億元，今年來蒸發了840億元，衰退52.23%，若與去年同期相較也少了762億元，年減49.8%。

根據金管會最新統計，今年截至10月24日止，防疫險理賠件數273.16萬件，理賠金額1071.87億元，周增15.03萬件，理賠金額增加63.95億元，為今年以來第三高；疫苗險理賠70.76萬件，理賠金額295億元，合計防疫雙險至今年10月24日理賠件數343.92萬件，理賠金額達1366.87.億元。

至於11月7日起居家隔離走入歷史，牽動防疫險隔離理賠，對於保戶是否主張適用保險法第59條規定，要求保險公司重新核定保費，金管會則說，防疫險為單一費率，防疫險費率應已涵蓋保單條款裡約定的所有應給付項目，包括確診給付及隔離給付等，當初產險業設計保單時，應已經把法定傳染病所有防疫措施包含在內，與保險法第59條規定的情形不太一樣。

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