「大學嫩臉女神」真實年齡42歲！照片零修圖 孩子已20歲
南韓42歲女星李瑤媛每每在IG上傳照片，都會引起討論，記者更以「她真的是一個20歲女兒的媽媽？」為題發新聞。其實李瑤媛23歲就結婚，隔年生下大女兒，如今孩子已20歲，每當李瑤媛PO新照片，網友都驚呼她「是否吃了防腐劑」。不過李瑤媛對女兒保護到家，女兒的照片未出現過社群平台，讓人好奇母女走出去，是否像姊妹一樣。
李瑤媛跟南奎麗、趙顯宰、丁一宇等人主演戲劇《真心給我一滴淚》（原名：49天），李瑤媛一人分飾兩角，和南奎麗有精彩對手戲，南奎麗當時拍攝還是新人，不敢跟李瑤媛對話，她其實非常想跟前輩請教演技問題。
《真心給我一滴淚》中，李瑤媛飾演在便利商店擔任大夜班打工的落魄女子，晝伏夜出的生活忙碌疲憊，卻碰上車禍昏迷的南奎麗靈魂出竅來借用她的身體，結果李瑤媛日以繼夜工作，體力不支倒地，讓南奎麗發現李瑤媛生活低迷的背後祕密。
南奎麗則飾演即將步入禮堂的富家女，車禍昏迷後靈魂出竅，才發現未婚夫與她的姊妹淘有地下情，想與她結婚也是另有目的。劇中，南奎麗只有兩套衣服撐整齣戲，為了符合角色中富家女的定位，服裝師特別找到知名廠商為她量身訂作洋裝，也讓她這位「靈魂」雖然只有兩套衣服貫穿全劇，卻仍能美美的出場。《真心給我一滴淚》26日晚間9點在緯來戲劇台播出。