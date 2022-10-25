好夥伴邱俊憲、何權峰 關鍵倒數力挺蘇致榮合體拜票

選戰進入激烈的肉搏戰，民進黨高雄市鳳山區高雄市議員候選人蘇致榮今(25)日與擔任兩屆議員的好夥伴邱俊憲、何權峰合體在澄清路與青年路路口與大家揮手問好，蘇致榮指出，要誠懇的拜託每一個鄉親，在11月26日一定要出門投票，「支持阿榮、顧好鳳山最關鍵的一席！讓阿榮前進議會，為鄉親打拼！」
蘇致榮表示，尋求連任的邱俊憲、何權峰已經在議會打拼八年，他們在政治上，是他效法的對象，在經驗上，是經常互相學習的前輩，對於高雄願景的想像、對於選民服務的了解，一直以來，大家的關係除了是好夥伴，兩位學長也可以說是「政治賢拜」。看著他們為民服務的身影，也時刻告訴自己，也要向他們一樣，成為一個為民服務的好議員，接下來就是最後一哩路，希望能夠獲得鄉親的支持。
蘇致榮也認為，除了邱俊憲、何權峰之外，他們與高閔琳、李柏毅、簡煥宗都是一起進入議會的好夥伴，並且共同打拼了8年，在這次的選舉中，他們也一起共同訴求，在高雄市長補選的時候，是要讓高雄市政府有正常的陳其邁市長，而在這次選舉、則要讓高雄有正常的市議會，替高雄未來發展重要關鍵時刻，共同打拚。
蘇致榮指出，高雄沒辦法再承受一次「韓流」可能重返的傷害，除了一定要讓陳其邁市長當選之外，有可以在議會正常關注市政，並且力挺高雄繼續前進的力量可以說是很重要，所以希望鄉親可以力挺在鳳山民進黨過半的重要一席，讓他可以進入市議會，為民服務，也伴隨陳其邁市長，讓高雄可以大步向前。