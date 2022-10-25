翻苗栗最後機會！徐定禎縣長最終戰 揭辣模女兒返鄉戰略
苗栗縣長年由國民黨執政，72年未曾政黨輪替，由於基礎建設、財政狀況都不佳，更屢被戲稱「苗栗國」；此次選舉藍軍分裂，民進黨候選人徐定禎被看好有望翻轉苗栗。徐定禎今（25）日接受《NOWnews今日新聞》記者訪問時表示，今年選舉就是翻轉苗栗的最好的機會，也是最後的機會了，自己也把此役視為選縣長的最後一戰，希望本土派大團結；至於女兒里唯將返鄉助選，徐說，是妻子與女兒溝通，所以自己也是看了新聞才知道，里唯會回家助選，希望藉此催出年輕人返鄉投票。
徐定禎說，幾個月來的民調都顯示，自己跟脫離國民黨參選的鍾東錦是前段班，國民黨候選人謝福弘、時代力量候選人宋國鼎落後，大趨勢大概也不會變了。
徐定禎深信自己會勝出，他表示，因為鍾東錦這一陣子變成全國矚目的焦點人物，而且負聲量高，苗栗縣民會去思考，究竟鍾適合當苗栗縣長嗎？可以代表苗栗縣民嗎？自己聽到很多中間選民是投不下去的。
徐定禎也進一步說明，自己在基層的感覺，其實不完全是藍軍分裂才有機會當選，真正的原因是「苗栗縣民受夠了」。
徐定禎更認為，今年選舉就是翻轉苗栗的最好的機會，也是最後的機會了，因為不論是鍾東錦或是謝福弘當選，未來8年、甚至16年大概也都沒有辦法輪替了。
徐定禎說，自己已經61歲了，65歲就是法律上的老年了，所以把這次選舉視為人生最後一戰縣長，希望本土派大團結，讓苗栗徹底改變。
至於傳出備受關注的女兒里唯將返鄉助選，徐定禎表示，是妻子與女兒溝通，所以自己也是看了新聞才知道，里唯最後關頭會回來助選，希望催出年輕人返鄉投票，一起改變家鄉。