夏靖庭金鐘戲劇5中4！被點名「最大遺珠」：這輩子值了
夏靖庭在第57屆金鐘獎被點名是「最大遺珠」，主持人曾寶儀指出他雖然沒有入圍任何獎項，但差點得了「全勤獎」，因為本屆入圍最佳戲劇的5部作品中，夏靖庭就參與了4部，他今（25）日出席電影《木蘭特工之彌勒歸來》開鏡儀式，對此回應：「搞了這麼多年了，風風雨雨，別人給我這樣一個註解，這輩子值得了。」
導演王毓雅受訪表示「木蘭特工」系列IP已經過長時間的演員培訓，並在多倫多國際影展與美加上市公司簽定全球發行合作意向，這次有機會與新人、舊友演員合作覺得十分開心，韓宜邦（Junior）與王毓雅曾合作多部戲劇，已經培養十足默契，此次扮演國際維和特警，對有生存遊戲經驗的他，駕輕就熟。與王毓雅首次合作的夏靖庭表示：「幾十年前剛入行時就和王導碰過，多年後合作，也是機緣成熟，樂觀其成。」
此次劇組特別挑選出AKB48 Team TP三位美少女成員林亭莉、高云珏、翁彤薰，加上李昀璐，四人共同出演木蘭特工成員。四位新人都表示經過幾個月的武術特訓及表演課訓練後，雖然傷痕累累，卻十分值得。
導演王毓雅說，《木蘭特工之彌勒歸來》除了在美國及加拿大取景外，台灣部分在景文科技大學拍攝，「特別感謝蔡豐穗教練、景文科大于第校長、高祟倫主任的協助，使得劇組拍攝順利。」而「木蘭特工」IP系列預計拍攝12集，未來將在全球影院及OTT平台上播映。