中職／「威晨是王者」　梁家榮補足三壘場次對獎項平常心

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前一段時間出車禍，差點讓他因此與達標場次失之交臂，但阿銀坦言，當出車禍的瞬間，腦中第一個想法並不是「獎項有沒有機會」，而是「會不會生涯從此結束」，深怕無法在球隊的關鍵時刻做出貢獻，而不是擔心個人的成績。
梁家榮表示，發生意外歸隊後，達標場次越來越近讓他覺得自己「心急」了，一上場就想要更專心且更謹慎，反而出現反效果，導致自己變得緊繃，並且只專注於一個點，而疏忽了其他必須顧及的面向，他坦承當時「把自己抓得太緊」，後來把心態調整之後，選擇不把得失心放那麼重，更堅定去準備每一個PLAY，狀態才慢慢找回來。
對於中信兄弟的王威晨是他在三壘獎項的最大競爭者之一，阿銀笑說「他不是對手啊，他就是王者」，並且認為獎項一直以來都是王威晨的囊中物，自己只是今年剛好達標獲獎資格，他也解釋不會對獎項太過追求，因為可能導致自己受影響。
本季是桃猿轉賣給樂天後首次有機會角逐總冠軍，自己也成為球隊進軍冠軍賽的要員，甚至好幾次都在球隊的關鍵時刻上場，阿銀坦言「真的是很緊張」，因為大家都想為球隊貢獻出好表現，對他來說也是一次經驗，在關鍵時刻還是要保持平常心應對球賽、做好教練交付的任務，才能為球隊多付出一點。