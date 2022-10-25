網紅「鬼才阿水」爆竹北市長民調 鄭朝方贏林為洲4.71%

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「鬼才阿水」也po出這份民調的頁面截圖，另外兩位候選人的支持率分別為郭漢章12.04%、林冠年3.96%，鬼才阿水也點出奪得第一的鄭朝方在20-29歲、30-39歲、40-49歲這3個年齡層的支持率都大勝對手，他針對這個部分也作了精闢分析。
「鬼才阿水」分析，根據這份皮爾森數據公司的民調報告來看，報告出爐是在上個月底，蠻符合他對於竹北市長選情的評估，鄭朝方以小幅度的領先，但並沒有到輾壓的階段，畢竟競爭對手林為洲有現任立委的優勢，在聲量與關注度上都有相當程度的基本盤，但先前爆出的「炒地皮爭議」引起全國關注，特別是現在竹北的房價居高不下，對於許多年輕人而言是感到相當反感的，理所當然可以想像這對其選情也是一大重創。
「鬼才阿水」認為，竹北市的人口結構跟他所住的新竹市東區很相似，有很多在新竹科技產業界工作的高學歷、高收入族群，他們有不少是因工作從外縣市遷居竹北，組成年輕的家庭後就在當地落地生根，這些家庭把生活重心放在工作跟生活，很少會關注政治，就算關注，面向也絕非是傳統的政黨、派系，而是這個人的人格屬性，而鄭朝方在政壇中是相當另類的文化人，這種非典型的政治人物反而比較對竹北年輕選民的胃口。
「鬼才阿水」表示，相較於新竹市，這次新竹縣的選情關注度可謂是低上許多，但許多人所不知道的是，新竹縣中的竹北市長選舉成為本次最激烈的競爭選區，在過往的選舉中，通常鄉鎮市長層級的選舉是很少做民調的，但這次竹北市的選舉實在太熱絡，也讓許多媒體也開始關注該地區的選情。
貼文最後附上民調背景資料：這份民調由地方人士委託皮爾森數據公司執行，調查對象：新竹縣竹北市，年滿20歲以上之網路人口，調查時間：2022.09.26~2022.09.30，共計五天。抽樣方法：採用網路主動發放調查方式，透過資料管理平台（DMP)，在性別、年齡與居住地比例分層隨機抽樣進行調查，並輔以網路行為分析帶入使用者輪廓標籤，確保符合調查對象的唯一性。同時針對使用者的性別、年齡與居住地的準確性採用網路行為與資料庫標籤比對方式，結合問卷題目設計做雙重認證，確保資料正確性與可靠性。樣本代表性與加權則採用比率估計法，母群體參數依內政部公布2022年8月民眾年齡、性別、戶籍資料，結合皮爾森數據DMP修正網路人口特徵值，逐項重複進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致。有效樣本：1313份，抽樣誤差：在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.7%以內。