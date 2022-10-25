黃明志「最難搞的女優」是誰？謎片達人招了：她標準浮動
馬來西亞歌手黃明志，日前在YouTube推出有關日本AV行業的影片，除了AV廠商的社長是「台灣阿姨」以外，更讓人好奇的是，社長還在片尾預告中透露，她心目中「最難搞的AV女優」就曾和黃明志合作過，意外引發熱議。對此，AV達人一劍浣春秋也發文表示，「她」的標準最浮動。
一劍浣春秋24日在《Playno1》發文提到，曾和黃明志合作過的AV女優，一個是三上悠亞，另一位則是明日花綺羅，而兩人也同樣和他合作過3次。首先，他承認與三上悠亞合作是非常舒服的，而且完全不會認為對方特別難搞，優點包括「從來不遲到」、「不會臨時改劇情橋段」等等，如果真要挑剔的話，「她其實沒那麼好聊！」
至於明日花綺羅，一劍浣春秋則透露，她是個對拍照攝影很有熱情的女優，「她想法很多，怎麼拍才好看，構圖怎麼做才豐富，她都有自己的想法，就連事後的修圖，她也嚴格把關…」不過，一劍浣春秋也引用明日花的經紀人說法，「她昨天喜歡吃豆腐」、「但今天她就不喜歡吃豆腐了」、「我也不知道為什麼。」
一劍浣春秋反問大眾，「沒錯，她的標準是會浮動的，每一次合作都要重新去抓去適應，而且上一次她喜歡的風格這次可能會變成她的地雷，你說這算不算難搞？」最後，他強調「我的感受未必和替黃明志牽線的廠商相同，也許，或許，社長的答案是以上皆是，也不一定。」（編輯：詹鎰睿）