白冰冰節目遭爆「被追討6000萬」 強調與自身私事無關
由白冰冰、陽帆和「台一線」阿文主持的歌唱綜藝節目《我愛冰冰Show》，深獲各年齡層喜愛，主持人們既親民又一流的主持功力，觀眾有目共睹，每年過年也有精心打造的特別節目。不過今（25）日卻傳出《我愛冰冰Show》被著作權團體追討版權費6000萬元，且目前已停棚2週，陷收攤危機，而稍早白冰冰也親自在臉書上發聲。
白冰冰坦言知道節目將收攤傳言後，比任何人都還心急，暫時先放下也是因為要出遠門一陣子，「難得一次的南極探險，雖然我年紀大了，但這僅僅一次的機會，這一次再不去看看那裡的極光、企鵝，可能這輩子也沒有機會了，因為時間、體力都需要配合。」
白冰冰表示《我愛冰冰Show》是幕前、幕後團隊的努力，一點一滴打拚出來的，「做這節目，我感覺像是在做好事，讓很多年長的朋友，重拾歡樂與回憶！也讓更多年輕人一起分享長輩的歡愉時光，這樣ㄧ個正能量的節目，有人聽說暫時停錄，忠實的觀眾還說要發起聯署支持。」感謝粉絲們的力挺。
而上週的《我愛冰冰Show》又拿全國收視率冠軍，白冰冰欣慰地說：「最難得的是金鐘獎的頒獎典禮，以及其他台的好節目，都排在我們之後，真令人振奮！」坦言最近恰逢自己要出國，製作單位也的確碰到一些困擾的事，但強調與自己私事無關，「我們也期待趕快解決一切難題，待我回國之日，繼續帶領明星團隊在節目高歌。」