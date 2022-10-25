再公布12時區新影片 陳時中廟口開講提「愛兒童」政見
民進黨台北市長候選人陳時中今（25）日晚間赴中正區永義宮舉辦「阿中廟口開講」，巷弄中坐滿300位民眾，現場氣氛熱鬧，陳時中也向現場民眾說明他對於台北市未來的願景，包括「國際事務局」、「都市更新」、「挺樂齡」、「撐青年」、「助成家」、「愛兒童」及支持18歲公民權等。包含中正區後援會總會長蔡天啟、市議員周威佑，及市議員候選人劉耀仁、 吳沛憶、洪婉臻、邵維倫及山地原住民議員候選人陳慧君（Mulas Ismahasan）等一同出席。
陳時中表示，自己提出的「挺樂齡」政策，包含發放敬老津貼1500元；老舊公寓裝設電梯的補助金額提高減輕負擔；銀髮運動專業指導，讓長輩用正確方法持續運動不受傷；歡唱版權由政府協助處理版權爭議，讓長輩在社區歡唱免煩惱；以及發展社區關懷圈、設置高齡就業平台。
此外，今天公布台北12時區影片下午4時至6時篇，談及放學時刻的台北，陳時中在現場特別說明有關「愛兒童」的政策，包含增加公幼名額、公私協力推動在校安親、建立更有彈性的臨時托育系統、通學巷安全通行、遊中學打造快樂童年，以及6至18歲每年發放1500元藝遊券等。
陳時中說明，現在在台北雙薪家庭非常多，家庭結構也在改變，家長臨時有事的時候，不像以前可以拜託親戚照顧，未來要建立更有彈性的臨時托育系統，讓家長無後顧之憂。
陳時中也表示，台灣道路不平的問題，要逐年改善，未來要從小學周邊道路開始推動，把孩童的通學巷做好，讓孩童安全通行，家長也放心。
另外，陳時中也認為要讓孩童遊中學，打造快樂童年，未來要推動提供課後活動安全、專屬的空間，讓小朋友能夠快快樂樂成長。最後，針對6至18歲的學生，也會發放每年1500元藝遊券，鼓勵學生參加藝文體育活動，讓身心靈更健康。