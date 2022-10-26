中職／戴培峰單季百蹲捕達標！盼明年帶領球隊進季後賽

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戴培峰說其實一直很期待到達「完成第100場蹲捕」的這一天，之前還差十幾場時，想說可能會有一些變數不一定能達成，直到這兩天，距離紀錄越來越近，心情也更加激動，對比他季初並沒有那麼固定的出賽機會，戴培峰很開心達成這個「里程碑」，也讓他很感動。
想到本季達成百蹲捕目標的點點滴滴，戴培峰最想感謝教練團給他機會，幫助他達成這個紀錄，其中今年轉戰富邦的投手教練劉家豪給了他很多「信心」，戴培峰認為近兩年他自己的表現並不算太好，連自己都有點喪志，但是家豪教練仍然給他很多鼓勵與信心，並耐心的帶著他持續加強基本動作跟修正他的小缺失，是他本季大幅進步的原因之一。
雖然整季在守備上的表現都十分優異，但打擊表現從下半季就逐漸「失溫」，戴培峰認為出賽數一定會有影響，他身體也累積不少疲勞，包含打擊、傳球甚至用力的方式都有差，也因此在打擊表現上下滑的比較快，他說目前一時之間還找不到應對辦法，這也是他休賽季必須加強的課題。
從季初時只想拿下先發捕手的位置，到現在有機會拿下個人獎，戴培峰笑說教練其實季中有為他訂下「拿下個人獎」的目標，當時他還以為教練只是「講講」，說笑而已，直到越來越接近季末，才讓他發現到真的有機會去爭取獎項，但他也說，比起金手套、最佳十人等獎項，他覺得「單季蹲捕100場」反而是他比較重視的，因為獎項需要跟別人競爭，自己的紀錄是自己努力來的，對球隊也有做出貢獻。
雖然自己打出生涯最優的一個賽季，但球隊戰績卻不如預期，戴培峰坦言全隊都有想改變的企圖心，而自己也已經進入球隊好幾年，雖然不敢說是資深球員，但仍希望能跟著隊友「一起衝」，甚至是帶領隊友一起前進，而現在看到別的球隊都已經在備戰季後賽，戴培峰感到十分「不甘心」，提醒自己要「記住」這種感覺，必須時時鞭策自己，並且要展現出決心，有所「突破」，希望明年賽季就能幫助球隊打進季後賽。