波波牙醫惹爭議　管碧玲：蔣萬安、黃珊珊惡意陷害陳時中

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管碧玲說，蔣萬安和黃珊珊兩個人把所有政黨的共識決這種立法院權責的事項，抹黑到陳時中的身上，完全無視於自己的政黨和政治導師的政黨，也同意這樣的結論，心中的惡意，昭然若揭。
管碧玲進一步說，牙醫留學生實習的問題，最嚴重的提案，就是曾銘宗的原始提案。曾銘宗的提案，內容有幾個要點：它不是「建請」案，也不是「研議」案、而是最強烈的「應」字案，也就是接近於命令的，拘束力最強的提案，這種提案，就是嚴格要求行政機關要遵守的提案，行政機關多數都不敢違背。
管碧玲表示，曾銘宗提案的內容，要求行政機關，要在兩年內，完全解決，所謂「波波牙醫」的海外留學生，考完第一試，應該實習的問題。依目前的規定，是每年開放50個名額給他們實習，如果照曾銘宗的提案，每一年，要開放150名以上，才能解決300多位還在排隊的留學生實習的問題。
管碧玲指出，如果牙醫界要追究責任，這個提案是唯一有拘束力的提案，曾銘宗才是要被追究的對象。
管碧玲說，除了曾銘宗以外，其他的提案，都用「建請」或「研議」、「研擬」或「僅速」或「合理的方案」這種模糊的字眼在書寫。這種提案的形式，表示民意代表必須接受陳情反映民意，替他們發聲，但是又考量到實務上有很多複雜因素，所以在反應意見的同時，比較柔性的以建議性質、或尊重行政機關主權，由他們研究的方式來書寫。這種案，對行政機關，只有提醒的作用，沒有拘束力。除了曾銘宗的提案，其他的提案，都是這種性質。
管碧玲表示，曾銘宗的原始提案被修掉了，他自己最後也同意。朝野協商的結論看得出來，「應」字案被改成「建請案」，兩年被改成四年。這個決議，幾年其實完全不重要，重要的是，已經改成「建請」案，就完全沒有拘束力了。完全被修掉了。「曾銘宗最後也同意被修掉，所以，牙醫界的同學們，也其實不必追究他。」
管碧玲說，她要問黃珊珊「妳是不懂？還是惡意？如果你知道你的政治導師的政黨，也同意最後的決議，你還把賴惠員委員抓出來打，還加入這個假議題的政治操作，你就是惡意！如果你完全看不懂立法院的這些程序代表的意義，你就是阿中說的：妳根本不懂？」
「至於蔣萬安，不必懷疑，就是惡意！」管碧玲說，在審《醫師法》的時候蔣萬安正在隔離，用視訊質詢，內容一個字都沒有提到替牙醫師講話的事，審法案跟附帶決議的時候，他也沒有再上線，等於不在線上，沒有關心。他直到10月4日，才去了一個公文給衛福部表態。
管碧玲說，和黃珊珊不一樣，蔣萬安是立法委員，立法院朝野協商的決議他不會不懂，他完全知道如果要追究，對象就是曾銘宗，而提案都改成「建請」案、「研議」案、「研擬」「僅速」「合理的」這些模糊書寫，他完全了解、完全懂，沒想到卻製造恐慌，還惡意陷害陳時中，完全不談事實的真相。
管碧玲說，「波波」的問題，陳時中是把關的人，他是提出《醫師法》把關的部長，審法案的時候，這個氛圍是衛福部被立法委員威脅，威脅的過程都有錄影，事實俱在，衛福部是「被威脅」的一方，民進黨團是苦口婆心「搓掉」提案的一方，白白布要染到黑，這不只是惡意，其實是幾乎算是惡毒了。