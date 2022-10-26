習近平大權獨攬引恐慌？中概股遭血洗 中國官媒靜悄悄
中共二十大落幕，中國國家主席習近平展開第三任期，進一步鞏固權力。投資人擔憂政策前景不明，可能延後重啟經濟活動的時間，市場恐慌氣氛濃厚，週一（24日）中概股賣壓湧現，中國資產遭到大規模拋售。值得注意的是，即使全球各大媒體大篇幅報導相關新聞，唯獨中國官媒鴉雀無聲，宛如中概股拋售潮從未出現。
根據《彭博》（Bloombberg）報導，中概股24日在港股的跌幅是2008年以來最大，海外投資者當天透過香港交易所賣出179億元人民幣（約750億台幣）的中國股票。受到外資大量拋售影響，港股暴跌逾千點，恒生指數打回25年前回歸時的水準。
分析師認為，中概股重挫的原因是投資人擔心習近平大權在握的集權體制，對於經濟發展和民營企業相當不利，未來可能犧牲經濟執行市場控制政策，如果「清零」政策延續，中國經濟復甦恐怕遙遙無期。專家表示，中國領導層這波的人事安排嚇壞了外資，讓他們決定放棄中國市場，並且引發在香港上市的中概股拋售潮。
然而，中概股遭恐慌性拋售、外資加速撤離中國，但中國主要財經媒體彷彿沒事發生。中港股市黑色星期一的隔天，中國官媒頭版全是習近平及二十大相關新聞，但並未提及市場對二十大的反應。即使在社群媒體也看不見中港股市崩潰的討論，相關話題疑似受到審查，難以曝光。