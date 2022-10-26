蘇納克走馬上任　專家：英國新首相面臨三大挑戰

英國保守黨黨魁蘇納克（Rishi Sunak）10月25日正式接受英王查爾斯三世（Charles III）任命，成為新首相，他被外界稱為接下爛攤子，英國處於數十年來最嚴重的經濟危機，保守黨又陷入嚴重分裂的狀態。總部位於英國倫敦的施羅德投資集團（Schroders grou）指出，蘇納克上任後立刻面臨三大挑戰，包括要讓投資者安心、團結保守黨，以及重新獲得選民的信任。
成立迄今已有200多年歷史的施羅德集團在專文中指出，蘇納克首要任務是向投資者保證，英國的公共財政仍然走在持續發展的道路上，無需過度擔憂。過去蘇納克曾擔任財政大臣，任內表現頗受肯定，未來若要鞏固投資者的心，10月底即將公布的財政計劃至關重要。
第二，蘇納克要重新團結保守黨內部不同派系的裂痕，今年夏天黨內派系因黨魁選舉產生摩擦，緊接著前任首相特拉斯用人唯親、排除異己的作風，又加深了黨內成員間的不合。未來蘇納克必須透過內閣改組、調整人事佈局，來修補保守黨成員之間的關係。
最重要的是，蘇納克必須儘快重獲選民信任，拉抬保守黨的支持度。最新民調顯示，目前保守黨支持度大幅落後工黨32%，也就是說若現在舉行大選，保守黨必輸無疑。但如何在重重困難之下，讓保守黨再度擄獲民心，需要相當的政治手腕與智慧，蘇納克的考驗從就任首相這一刻起，正要展開。