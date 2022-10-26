手搖飲今天喝就對了！4大品牌優惠放送 CoCo限第2杯0元
今（26）日是喝手搖飲的好日子！CoCo都可「週三好友日」快領券，購買大杯日式焙茶或伯爵果茶通通可享「第二杯0元」！不要對我尖叫也有伯爵茶系列「第二杯8折」，可以一直爽喝到10月底。
CoCo都可適逢「週三好友日」快領券，開放手刀領券，購買大杯日式焙茶或伯爵果茶可享「第二杯0元」！記得先領券，於購物車中才能使用，限「週三好友日」10/26使用完畢，只要購買日式焙茶(大)或伯爵果茶(大)，即可使用「第二杯0元券」。而且每人可以一次獲得2張，購買第2、4杯都可享折扣喔。
另外，不要對我尖叫也有伯爵茶系列「第二杯8折」可以喝到10月底，凡購買使用在地老茶莊茶品打造，擁有清爽佛手柑香氣的「皇室伯爵茶」、或搭配低甜度濃醇奶香、擁有奶白漸層的「伯爵紅茶歐蕾」，即日起至10/31全台門市，消費兩款伯爵茶系列，同品項（不限冷熱 不限尺寸），皆享有「第二杯8折優惠」。
適逢秋冬「巨峰葡萄」產季，五桐號回歸葡萄系列飲品，今年嚴選外銷日本等級的巨峰葡萄，打成綿密冰沙、搭配特製鮮果茶湯，推出「雪絨葡萄果粒」與「葡萄冰茶凍飲」，而且手工剝皮去籽、喝得到飽滿果肉，再搭配散發茉莉香的經典手工綠茶凍，滿足咀嚼控。
位於高雄小港區的後山喫茶飲，老闆直接將花蓮自家有機農場產地直送到高雄，食材新鮮、竟還價格CP值超高，店內手搖飲最低20元起入門，主打紅心芭樂綠只要45元。本月推薦將花蓮鳳林直送大西瓜打成冰沙，搭配鹹鹹奶蓋跟Q感寒天的「西瓜奶蓋」，還有市面少見的洛神奶蓋、鳳梨奶蓋等口味。