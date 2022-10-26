具俊曄被問最愛大S哪點？回「肉麻4字」後道歉：對不起

▲大S（右）和具俊曄玩夫妻快問快答，放閃不著痕跡。（圖／翻攝自VOGUE Taiwan YouTube）
▲大S（右）和具俊曄玩夫妻快問快答，放閃不著痕跡。（圖／翻攝自VOGUE Taiwan YouTube）

娛樂中心／綜合報導

2022-10-26 08:43:412022-10-26 09:11:12

大S（徐熙媛）和具俊曄分手24年修成正果，日前合體為雜誌拍攝時尚大片，近日夫妻玩快問快答的影片曝光，具俊曄被問最喜歡大S哪個優點，她率先代答2字，具俊曄比讚表示認同，不過似乎覺得太肉麻，下一秒立刻道歉，閃瞎一票工作人員。

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▲▼大S與具俊曄對彼此的愛隨時隨地、毫無保留。（圖／Vogue Taiwan提供）
▲具俊曄、大S接受時尚雜誌專訪。（圖／Vogue Taiwan提供）
《VOGUE Taiwan》昨（25日）釋出大S、具俊曄挑戰夫妻默契考驗的影片，8分鐘片長，小倆口高頻率的眼神交會、肢體不經意的觸碰都散發滿滿愛意，被問「我最欣賞熙媛的優點」，具俊曄用中文問老婆「什麼？」大S試探性地猜：「全部！」具俊曄面露驚訝表情，比出讚的手勢，沒想到，接著鞠躬說：「不好意思！」

大S表示要具俊曄只能選一項優點，他毫不猶豫地回：「太可愛了！」並與大S相視而笑，後來看似發現現場工作人員的表情，又趕緊彎腰道歉：「對不起！」夫妻兩人笑成一團，工作人員也被逗得哈哈大笑。

▲▼具俊曄誇完大S太可愛，立刻鞠躬道歉。（圖／翻攝自VOGUE Taiwan YouTube）
▲▼具俊曄誇完大S太可愛，立刻鞠躬道歉。（圖／翻攝自VOGUE Taiwan YouTube）
▲▼具俊曄誇完大S太可愛，立刻鞠躬道歉。（圖／翻攝自VOGUE Taiwan YouTube）
▲▼具俊曄誇完大S太可愛，立刻鞠躬道歉。（圖／翻攝自VOGUE Taiwan YouTube）
此外，問到誰的脾氣比較好，大S閉著眼指老公，具俊曄也指向自己，兩人張眼後爆出笑聲，大S說：「他脾氣真的非常非常好，從來沒看過他發脾氣。」具俊曄補充原因是「熙媛對我很好，但我自己也很有包容力」，馬上被大S作勢揍了一下手臂。

▲大S與具俊曄對彼此的愛隨時隨地、毫無保留。（圖／Vogue Taiwan提供）
▲大S與具俊曄對彼此的愛隨時隨地、毫無保留。（圖／Vogue Taiwan提供）
片中，大S成功答出具俊曄最愛的台灣料理是四季豆，他也說最喜歡大S演的偶像劇《流星花園》，兩人更透露第一部一起看的電影是周星馳的《大話西遊》，至於具俊曄最近做過最感動的事，大S坦言太多了，最感動的是兩人在電話中說要結婚，具俊曄帶著家當飛來台灣隔離10天，「當我看到他的那一秒鐘，很感動，我們倆抱頭痛哭」，具俊曄說：「就像20年前第一次見到的感覺，一見到面就覺得不像20年，像一個月沒見的感覺。」

▲▼大S與具俊曄對彼此的愛隨時隨地、毫無保留。（圖／Vogue Taiwan提供）
▲具俊曄不畏疫情，帶搬來台灣的家當追愛，大S感動不已。（圖／Vogue Taiwan提供）
而被問最想和熙媛一起完成的挑戰是什麼？大S問：「建立幸福的家庭，是不是？」具俊曄立刻點頭，夫妻倆做了一個互相捶拳的手勢，具俊曄接著喊話：「這次成了家庭的一員，會努力建造一個幸福的家庭。」大S邊聽邊露出害羞又開心的笑容，幸福兩字完全寫在臉上。（編輯：楊穎軒）


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