「晚安小雞」夜闖廢校遭毆！4惡煞到案說明 行兇動機曝
探險型網紅「晚安小雞」，本月22日前往台南市仁德區城光中學直播，卻突然遭到陳姓男子等4人圍毆爆打，造成多處挫傷、腦震盪，事後4嫌辯稱，只是看不慣晚安小雞吃飽太閒，當天人在附近，便一時興起上前教訓，警方訊後已依聚眾鬥毆移送法辦。
據了解，直播主「晚安小雞」以探險鬼屋等地影片出名，22日晚間，他進入台南市仁德區1處私立中學進行直播時，迎面走來幾名男子，沒想到下秒對方竟直接拍落正在直播的手機，沒過多久畫面便傳出「晚安小雞」頻喊「對不起」，同時伴隨拳腳毆打、鋁棒敲擊地面等聲音，令近萬名粉絲觀看直播的粉絲，十分錯愕。
經警方調查，涉案4人陸續被約談到案，主嫌陳男向警方供稱，自己喜歡看直播，但對於「晚安小雞」的作風無法認同，過去曾在網路上留言嗆其「吃飽太閒」，沒想到卻引來粉絲的圍攻，因此事發當晚看見直播後，便出於教訓心態，夥同另外3人前往圍毆。
歸仁警分局長邱顯良表示，無故侵入他人住宅、建築物或附連圍繞之土地，恐有觸法之虞，但警方亦不容許任何理由的暴力失序行為，觸法者將依法嚴辦，絕不寬貸，並呼籲民眾與人發生衝突應冷靜以對，切勿有私刑暴力行為，避免觸法。（編輯：陳苾暐）