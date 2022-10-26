萬聖搗蛋！7-11「茶葉蛋5元」 棒棒糖、聖代全買1送1
萬聖就算不搗蛋，也要到超商吃蛋！迎接月底的萬聖節，兩大超商都祭出限定優惠，7-11指定商品買一送一，包括棒棒糖、聖代、雪糕都有，還有4款CITY飲品第2杯10元，例如原價55元的脆酷摩卡咖啡，平均特價33元、相當於5.9折，而茶葉蛋還有「加蛋」好康，吃第二顆只要5元。全家即日起也舉辦萬聖節活動，集結超過50款商品推出第二件6折，還可加19元換購「湯姆貓與傑利鼠」萬聖節束口袋。
日前才剛有網友到早餐店「加蛋」，結果竟然要多收15元，讓人大吃一驚。對於每天都習慣攝取一顆蛋的民眾來說，萬聖節到超商補充蛋白質最划算。7-ELEVEN自後（28）日起連續四天舉辦「萬聖派對」，門市祭出茶葉蛋任選第2件5折，活動品項包括10元茶葉蛋、所長經典茶葉蛋，等於「加蛋」只要5元。
糖餅優惠更是萬聖節重點，7-ELEVEN後（28）日同步開跑指定品項買一送一，主打商品便是加倍佳棒棒糖，月底灑糖成本立刻減半；除此之外，共5款冰品也是同品項買一送一，包括2款森永聖代、ICE比菲多冰棒、阿奇儂香草冰雞淋、胖虎×阿奇儂雪糕，最低13元起開吃。門市另有4種CITY飲品同品項第2杯10元，原價55元的脆酷摩卡咖啡，平均特價33元、相當於5.9折。
全家即日起至11月1日也舉辦萬聖節活動，集結超過50款商品推出第二件6折，還可加19元換購「湯姆貓與傑利鼠」萬聖節束口袋。人氣商品首推提把盒裝萬聖牛奶巧克力（99元）、比得兔萬聖造型糖果盒（79元）、比得兔萬聖方型糖果盒（89元）、哈瑞寶萬聖造型軟糖（59元），Kitty粉則不能錯過Hello Kitty牛奶糖（99元），不僅有萬聖節限定包裝，還附贈Hello Kitty貼紙一張。