萬聖節不加料就搗蛋！3大手搖飲「珍珠粉條寒天」免費加
萬聖節快到了，喝手搖飲也要「不加料就搗蛋」！3大手搖飲品牌竟然一起推出「珍珠、粉條、寒天、椰果、蘆薈」都能免費加料啦。春陽茶事新推復刻古早味的「甘蔗檸檬」，今（26）日起至10/28限3天，只要購買「甘蔗檸檬」可以「珍珠、粉條免費加」；蔦日子萬聖節10/27～10/31限5天，購買任一款冰飲品，即可0元添加人氣配料「水玉」（寒天）一份；萬聖節玩濾鏡還能享龜記手搖飲「珍珠／椰果／蘆薈 免費加料乙份」。
龜記歡慶萬聖節，不只10/24～10/31門市現場消費滿99元，即贈「龜記萬聖紋身貼」（3款式隨機）；10/28～10/31，搜尋龜記獨家IG濾鏡並拍照上傳＋打卡（設公開），於門市現場消費出示經龜記夥伴確認後，即可享有「珍珠／椰果／蘆薈 免費加料乙份」（加料品項視門市現場庫存為主，數量有限，贈完為止）。春陽茶事繼夏季限定香甜可口的「蜜桃冰沙」後，本月復刻經典，推出嚴選嘉義溪口甘蔗搭配屏東九如盛產的綠檸檬，打造滿滿古早味的「甘蔗檸檬」，自然清香、酸甜不膩的青檸，散發濃郁甘蔗甜香，在天氣微涼的時候喝起來溫暖清潤，10/26起全台春陽茶事門市上市！大方祭出新品限時優惠，10/26～10/28只要購買「甘蔗檸檬」，就能享有「珍珠、粉條免費加」好康，讓大家自由挑選Q彈珍珠或招牌粉條，加料不加價。
第一愉悅系手搖飲蔦日子，萬聖節檔期10/27~10/31限5天，推出「不加料就搗蛋」活動，凡購買任一款冰飲品，即可0元免費添加人氣配料「水玉」一份，水玉是在日本有腸胃清道夫之稱的寒天，滿足咀嚼控咬咬有嚼勁又高纖低熱量。3大手搖飲竟然同時「珍珠、粉條、寒天、椰果、蘆薈」免費加料不加價，讓大家從今天起一直爽喝到10月底，熱愛咬咬口感的粉絲們立馬手刀買起來。