產業寒冬！台積鼓勵員工休假　群創推第二波強制休假方案

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而今日有媒體報導群創推出第二波強制休假方案，將配合耶誕節、元旦、農曆年假要求員工消化特休假，其中春節連休高達10天。對此群創回應，因為公司產能調整及照顧同仁身心平衡健康考量，鼓勵同仁自由選擇方式調整休假時數。
群創之前法說會表示，對下半年展望仍保守看待，公司指出將視市場狀況調度生產，由於終端庫存去化緩慢，因此估產能利用率將持續下滑。出貨展望部分，群創估第3季從原本持平變成下修成季減，而第4季產能利用率也維持低檔，市場認為下探5到6成。
無獨有偶，產業遭遇逆風，國際大廠包括美光、微軟、英特爾等科技大廠都相繼傳出裁員的消息，而國內除了群創鼓勵員工休假外，光電業當中包括友達、億光等面板先前也都紛紛鼓勵員工休假，希望搭配黃金周制度，期望員工休假旅遊、安排休閒活動。
另外台積電24日下午也發出內部信件，信中感謝公司同仁過去三年的辛勞，但因疫情即將結束，遠端及科技產品需求減少，全球消費性電子正進行庫存去化，半導體逐漸從高峰期回到正常的階段。因此，鼓勵同仁趁這段時間多休息、多陪家人出去玩，但不包括3奈米（含）以下製程的相關人員。
為此，台積電回應，目前因生活逐漸正常化，總裁鼓勵同仁多與家人相處，休假充電後再繼續努力。台積電指出世界電子化的趨勢不會改變，公司最重要的是領先技術、卓越製造及客戶信任，勉勵同仁不要自滿，繼續與世界一起成長。
產業狀況持續低迷，終端需求趨緩、庫存水位仍高，甚至有砍單現象，連台積電都鼓勵員工休假，也引發市場心慌，現在群創推出第二波強制休假方案，早盤股價也走弱，跌幅約1%左右，來到12.2元，後續是否還有其他大廠跟進鼓勵員工休假，值得關注。