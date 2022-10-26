立委質問何時提告林智堅？竹科管理局：釐清事實依法辦理

我是廣告 請繼續往下閱讀
林智堅7月5日被指控碩士論文抄襲竹科管理局委託中華大學的研究報告「以TCSI模式評估新竹科學工業園區之週邊居民滿意度」，引發抄襲、剽竊、侵權等爭議，中華大學8月24日認定抄襲情節重大、違反學術倫理，撤銷其碩士論文，有民代認為竹科應該追究林智堅的責任並求償。
萬美玲指出，事發至今3個多月，仍未看到竹科管理局的積極性作為。
王永壯表示，有積極辦理、釐清事實，一直有在詢問中華大學，第一次詢問中華大學，學校說資料辦理損銷，無法處理，竹科有提供相關資料，但該計畫主持人、本局承辦人都退休或轉職，需要花一些時間釐清，「我認為我們沒有拖延」。
萬美玲詢問吳政忠是否有高層指示該如何做？吳政忠回應，完全沒有，是自我要求「積極釐清」。
萬美玲詢問，竹科管理局9月29日有函請中華大學釐清智慧財產權交接及合約問題，卻沒有壓截止時間，代表何時回復都行？王永壯說，再給中華大學15天的時間處理。
萬美玲表示，發文只給中華大學，卻不給林智堅，顯見不夠積極，要學學資策會、農委會，立即就發給高虹安、張善政等計畫參與人，國科會、竹科管理局相較散漫。
林奕華直指，林智堅抄襲證據明確，就是剽竊，國科會為何還不提告？根本是護航、雙標，沒有積極辦理！依據竹科管理局與中華大學的合約，這份報告在過程中不能對外公開與使用，究竟該案有無剽竊問題？使用資料有取得竹科管理局同意嗎？林智堅本人有參與到研究報告書的文字寫作嗎？
王永壯回應，合約有說要若要使用，必須取得書面同意，「這涉及違約問題」，至於侵權部分，就是此次要求中華大學釐清誰是共同著作權人，會等釐清事實後，依法辦理。