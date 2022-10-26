立委質問何時提告林智堅？竹科管理局：釐清事實依法辦理

▲針對立委詢問何時提告林智堅？竹科管理局局長王永壯（右）今（25）日回應，待釐清事實後，依法辦理。（圖／記者李琦瑋攝，2022.10.26）
▲針對立委詢問何時提告林智堅？竹科管理局局長王永壯（右）今（25）日回應，待釐清事實後，依法辦理。（圖／記者李琦瑋攝，2022.10.26）

記者李琦瑋／台北報導

2022-10-26 10:14:212022-10-26 10:18:49

前新竹市長林智堅2008年碩士論文被中華大學於8月24日認定，抄襲竹科管理局委託學校執行的研究報告書，立委萬美玲、林奕華等今（25）日質疑竹科管理局無積極作為，詢問何時才要提告林智堅？竹科管理局局長王永壯回應，再給中華大學15天時間釐清事實、共同著作權人等，待釐清事實後，依法辦理。

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立法院教文會今天邀請國家科學及技術委員會主任委員吳政忠列席報告業務概況，並備質詢。

林智堅7月5日被指控碩士論文抄襲竹科管理局委託中華大學的研究報告「以TCSI模式評估新竹科學工業園區之週邊居民滿意度」，引發抄襲、剽竊、侵權等爭議，中華大學8月24日認定抄襲情節重大、違反學術倫理，撤銷其碩士論文，有民代認為竹科應該追究林智堅的責任並求償。

萬美玲指出，事發至今3個多月，仍未看到竹科管理局的積極性作為。
  
王永壯表示，有積極辦理、釐清事實，一直有在詢問中華大學，第一次詢問中華大學，學校說資料辦理損銷，無法處理，竹科有提供相關資料，但該計畫主持人、本局承辦人都退休或轉職，需要花一些時間釐清，「我認為我們沒有拖延」。

萬美玲詢問吳政忠是否有高層指示該如何做？吳政忠回應，完全沒有，是自我要求「積極釐清」。

萬美玲詢問，竹科管理局9月29日有函請中華大學釐清智慧財產權交接及合約問題，卻沒有壓截止時間，代表何時回復都行？王永壯說，再給中華大學15天的時間處理。

萬美玲表示，發文只給中華大學，卻不給林智堅，顯見不夠積極，要學學資策會、農委會，立即就發給高虹安、張善政等計畫參與人，國科會、竹科管理局相較散漫。

林奕華直指，林智堅抄襲證據明確，就是剽竊，國科會為何還不提告？根本是護航、雙標，沒有積極辦理！依據竹科管理局與中華大學的合約，這份報告在過程中不能對外公開與使用，究竟該案有無剽竊問題？使用資料有取得竹科管理局同意嗎？林智堅本人有參與到研究報告書的文字寫作嗎？

王永壯回應，合約有說要若要使用，必須取得書面同意，「這涉及違約問題」，至於侵權部分，就是此次要求中華大學釐清誰是共同著作權人，會等釐清事實後，依法辦理。

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