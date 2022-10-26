小學生藉造句「抒發內心」！網看內容全笑瘋：這得打113

▲小學生藉由國文造句作業抒發內心，網友看內容全笑瘋：「這得打113」。（圖／臉書社團《爆廢公社》）
▲小學生藉由國文造句作業抒發內心，網友看內容全笑瘋：「這得打113」。（圖／臉書社團《爆廢公社》）

編輯中心/綜合報導

2022-10-26 10:54:22

小孩子腦袋裡藏著天馬行空的想像，在造句作業中即能窺見一二。就有民眾檢查國小孩子的國文作業，其中一題要求用「如果⋯⋯」造句，小朋友寫出的答案卻令人捧腹大笑，分享至網路上後引得家長熱烈迴響，其中一個以「如果⋯⋯就會」為題句來控訴媽媽的句子再掀高潮，眾人紛紛大笑：「可見得媽媽實力有多麼可怕」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於臉書社團《爆廢公社》發文，她貼出就讀國小三年級侄子的國文作業，題目要求學生使用「如果⋯⋯」造句，而小朋友寫出的內容令人捧腹大笑，「如果我是DJ你會愛我嗎？」，看起來似乎用情至深，可其中的「J」卻寫反，浪漫氛圍大打折扣。

▲原PO侄子在造句題目中填入自己的歌單。（圖／臉書社團《爆廢公社》）
▲原PO侄子在造句題目中填入自己的歌單。（圖／臉書社團《爆廢公社》） 
該文引起眾多家長回應，「我女兒左撇子，之前也造句：媽媽牽著我的『毛』去逛夜市⋯」、「孩子你翹錯邊了」、「勾錯邊了，所以是……如果我是D勾，你還愛我嗎」，也有人點出「這本作業自帶BGM」，原來「如果我是DJ你會愛我嗎」是中國歌手王繹龍2011年發行的歌曲《午夜DJ》中的歌詞，小朋友原來是填上了自己的歌單。 

▲有小孩用造句作業控訴對媽媽逼迫自己練琴的不滿。（圖／臉書社團《爆廢公社》）
▲有小孩用造句作業控訴對媽媽逼迫自己練琴的不滿。（圖／臉書社團《爆廢公社》） 
此外，留言區有一名媽媽也分享自家兒子用「如果⋯⋯就會」造句的作業，可兒子似乎藉由造句控訴對練琴的不滿，「如果我不好好練琴，媽媽就會讓我人間蒸發」，荒謬的答案令母親忍俊不禁，網友也紛紛起鬨：「老師沒有打家暴專線嗎」、「老師打勾表示附議嗎」、「用詞好生動的孩子」、「老師有沒有想打113」，媽媽對此也爆笑解釋「練琴是真的，人間蒸發是虛構的」。 （編輯：李惠婷） 

2男童火車大聲吵鬧！模範父母「1招」奪掌聲：再也不敢了

機車綁「蒂芬妮綠蒼蠅拍」？網狂提任賢齊　實際用途曝光

他擺「台灣飲料拼圖」超震撼！網一看陷回憶：這我都喝過

街邊招牌現「怪奇咒語」？眾人跟著念後秒懂：店家太有才

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀