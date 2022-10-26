小學生藉造句「抒發內心」！網看內容全笑瘋：這得打113
小孩子腦袋裡藏著天馬行空的想像，在造句作業中即能窺見一二。就有民眾檢查國小孩子的國文作業，其中一題要求用「如果⋯⋯」造句，小朋友寫出的答案卻令人捧腹大笑，分享至網路上後引得家長熱烈迴響，其中一個以「如果⋯⋯就會」為題句來控訴媽媽的句子再掀高潮，眾人紛紛大笑：「可見得媽媽實力有多麼可怕」。
原PO於臉書社團《爆廢公社》發文，她貼出就讀國小三年級侄子的國文作業，題目要求學生使用「如果⋯⋯」造句，而小朋友寫出的內容令人捧腹大笑，「如果我是DJ你會愛我嗎？」，看起來似乎用情至深，可其中的「J」卻寫反，浪漫氛圍大打折扣。
該文引起眾多家長回應，「我女兒左撇子，之前也造句：媽媽牽著我的『毛』去逛夜市⋯」、「孩子你翹錯邊了」、「勾錯邊了，所以是……如果我是D勾，你還愛我嗎」，也有人點出「這本作業自帶BGM」，原來「如果我是DJ你會愛我嗎」是中國歌手王繹龍2011年發行的歌曲《午夜DJ》中的歌詞，小朋友原來是填上了自己的歌單。
此外，留言區有一名媽媽也分享自家兒子用「如果⋯⋯就會」造句的作業，可兒子似乎藉由造句控訴對練琴的不滿，「如果我不好好練琴，媽媽就會讓我人間蒸發」，荒謬的答案令母親忍俊不禁，網友也紛紛起鬨：「老師沒有打家暴專線嗎」、「老師打勾表示附議嗎」、「用詞好生動的孩子」、「老師有沒有想打113」，媽媽對此也爆笑解釋「練琴是真的，人間蒸發是虛構的」。 （編輯：李惠婷）