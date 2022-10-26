我還不吃爆！全家「美式＋茶葉蛋」21元 全網激推：超佛
被早餐店「加蛋15元」嚇醒的民眾，11月1日前可到超商改吃茶葉蛋。全家推出指定飲料加1元送茶葉蛋活動，精打細算網友立刻發現，若買美式搭配茶葉蛋是26元，如果自備杯子可再折5元，等於「美式＋茶葉蛋」是21元，忍不住直呼「超佛！」而7-11後（28）日起也在門市舉辦萬聖派對，祭出茶葉蛋任選第二件5折，「加蛋」開吃第2顆只要5塊錢。
超商優惠是上班族的小確幸來源，網友在臉書社團分享好康：「全家現在有指定飲料+1元送茶葉蛋，今天喝美式，這樣一組才26元，超佛！」並提到日前到早餐店加蛋居然要加15元，貼文引起眾人共鳴：「吃鐵板麵想加蛋加不下去」、「路邊攤麵店加一顆滷蛋也是要15」、「現在蛋貴，加15元變正常，唉。」蛋價居高不下，連帶讓超商茶葉蛋優惠特別受到關注。
全家推出「指定飲料加1元送茶葉蛋」活動已有一段時日，每個檔期會輪替不同飲料，而這檔活動品項納入現煮咖啡，11月1日前買小杯美式搭茶葉蛋是26元、小杯拿鐵搭茶葉蛋則是36元，並且還能使用自備環保杯折5元優惠，因此買美式加茶葉蛋最低只要21元，佛心組合立刻引起熱論：「一整天都有，我都晚上買」、「指定飲料搭配茶葉蛋真的很划算，還可以換鮮奶跟綠拿鐵」、「我也會這樣買，這樣很便宜，不過有時候沒有我喜歡的飲料搭配」。
無獨有偶，7-ELEVEN將自後（28）日起在門市舉辦「萬聖派對」，連續四天祭出茶葉蛋任選第2件5折，活動品項包括10元茶葉蛋，以及18元的所長經典茶葉蛋，等於「加蛋」第二顆最低只要5元，對於每天都習慣攝取一顆雞蛋的民眾來說，近期到超商吃蛋可小省一筆。