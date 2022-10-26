拚雙北雙贏！蔡英文率陳時中、林佳龍下月5日凱道造勢
選戰倒數最後1個月，台北市長選情依舊詭譎，陳時中、黃珊珊與蔣萬安3名主要候選人將在下月5日進行辯論，各陣營無不嚴陣以待。民進黨候選人陳時中除了積極準備辯論外，今（26）日也透過臉書公布，將在當日辯論後，與總統蔡英文、同黨新北市長候選人林佳龍一同在凱道造勢，力拚雙北雙贏。
陳時中表示，下周六下午台北市長候選人首場電視辯論會後，晚上他要與支持者相約在凱道。他說，在蔡英文的帶領下，自己要與林佳龍「雙北雙箭頭」合體，台北隊與新北隊將大集結，齊聚凱達格蘭大道，展現選戰氣勢，並且同心團結，替疼惜故鄉拚未來做最大宣誓。
此外，蔡英文除了持續固定每周四赴新北市與林佳龍合體外，近來也增加與陳時中同台的次數。今日晚間陳時中將在大稻埕慈聖宮廟口開講，蔡英文也將會到場並壓軸致詞；另外，本周五（28日）蔡英文與民進黨也將在北市敦化北路上的茹曦酒店舉辦2022「社群之夜」，包含陳時中、林佳龍、同黨桃園市長候選人鄭運鵬、基隆市長候選人蔡適應都將出席，並與蔡英文一同大會師。
民進黨網路社群中心主任范綱皓日前即表示，為了和年輕選民做溝通，特別邀請新銳設計師陳青琳，針對民進黨推出的縣市首長候選人，以及蔡英文共22人，設計出「2022台灣隊」海報，以蔡英文「台灣隊長」帶領「台灣隊」的意象，在後疫情時代，繼續帶領台灣往下一步邁進。