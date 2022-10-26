高端遭爆中資疑慮 蔣萬安批陳時中：根本沒抗中保台DNA
民眾黨立委邱臣遠爆料，高端公司委託疑為中資的丘以思公司，進行新冠肺炎疫苗第二期臨床試驗。對此，近來猛攻國產高端疫苗的國民黨台北市長候選人蔣萬安今（26）日受訪點名，民進黨台北市長候選人陳時中一路護航高端，並痛批若按照陳時中抗中保台標準，根本說一套、做一套，沒有抗中保台DNA。
高端疫苗爭議不斷傳出，邱臣遠又加碼踢爆，高端委託二期臨床試驗的丘以思公司，在去年和高端簽約前，就被中國公司締脈給併購，質疑是「不折不扣的中資」。高端公司則發聲明指出，該企業的確與陸企合併，但臨床試驗執行有一定嚴謹程序，盼外界勿以影射言論，影響國人對臨床試驗品質信心。
由於陳時中曾任衛福部長，連帶遭外界質疑為護航高端，如今連抗中保台都不要。蔣萬安今受訪指出，陳時中喊抗中保台，也說自己有抗中保台DNA，還講國產疫苗是戰略物資並支持研發，但事實證明，陳一路護航高端疫苗，第二期臨床試驗又委託中資作數據分析。蔣萬安痛批，「如果照陳時中抗中保台標準，根本是說一套、做一套，沒有抗中保台DNA。」
另外，蔣萬安日前拋深蹲換乘概念惹議，陳時中昨晚赴廟口開講時，也現場示範5下深蹲。蔣萬安則說，很開心看到陳時中願意認同，並支持他一開始所提出，盼鼓勵市民培養規律運動習慣。蔣萬安還說，他一開始就強調，只要動作標準、考量健康狀況，深蹲絕對是好運動，開心看到很多人認同與支持。