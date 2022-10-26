中市公務員埋伏蔡其昌造勢場蒐證？綠批白色恐怖再現

▲陳姓主任站在蔡其昌與林祈烽的市政座談會場後方，不斷拍攝、回傳影像。（圖／林祈烽提供，2022.10.26）
▲陳姓主任站在蔡其昌與林祈烽的市政座談會場後方，不斷拍攝、回傳影像。（圖／林祈烽提供，2022.10.26）

記者顏幸如／台中報導

2022-10-26 11:13:392022-10-26 11:15:53

民進黨台中市長候選人蔡其昌昨晚與市議員林祈烽舉辦市政座談會，發現一名女子躲在金爐後方，不斷以手機拍攝、回傳訊息，女子似乎過於緊張，在涼冷的秋夜脫下口罩擦汗，被認出是西屯區公所某課室主任。林炘鋒痛批盧市府把區公所當國民黨區黨部、沒黨產就改用市產來選舉，根本是白色恐怖。市府回應表示，此屬公開活動的個人行為，沒有議員指涉的政治問題。

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選戰進入倒數最後一個月，民進黨台中市長候選人蔡其昌與市議員林祈烽，昨（25日）晚在西屯武德武兌宮前舉辦市政座談會，工作人員發現廟前金爐後方躲了一位女子，不斷拿手機往場內拍照後回傳訊息，舉止詭異。雖然天氣涼冷，女子似乎因心虛盜汗，拔下口罩擦汗時，被旁人認出是西屯區公所陳姓主任。

▲陳姓主任不像一般民眾走進座談會場，反而躲在金爐後拍攝，怪異舉止引起工作人員注意。（圖／林祈烽提供，2022.10.26）
▲陳姓主任不像一般民眾走進座談會場，反而躲在金爐後拍攝，怪異舉止引起工作人員注意。（圖／林祈烽提供，2022.10.26）
林祈烽痛批，陳姓主任的行動，擺明就是在監看民進黨市長候選人的場子，實在有夠離譜有夠扯！市府行政不中立，竟派公務員監看查報對手陣營的選舉活動，讓人民公僕淪為政治打手去當間諜，市府人事處應徹查，把事情說清楚講明白！

林祈烽表示，盧秀燕在造勢場合說，這次選舉是她從未看過選風這麼糟糕、負面的一次，卻是人前說一套、背後做另一套，盧秀燕專用市府資源來做競選活動，才是敗壞選風的幕後黑手。

林祈烽說，以往他辦社區活動不見區公所派員出席，最近的親子活動及社區座談，副區長曾不請自來，但至少是光明正大出席。現在轉為地下，市府官員或明或暗做情蒐，難道是回到白色恐怖的時代嗎？

台中市政府民政局回應表示，針對此事，經查純屬公開活動個人行為，沒有議員指涉的政治問題。

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