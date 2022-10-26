團團第2次MRI檢查結果出爐！病情惡化　腦惡性腫瘤率提高

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「團團」第2次MRI結果出爐，動物園諮詢臺灣大學生物資源暨農學院附設動物醫院、中興大學獸醫學以及國外相關影像及神經學專科獸醫師，與臺大醫院、臺北榮總醫院腦神經科專業醫師等，共同針對「團團」MRI影像診斷，並為後續的照護方向進行評估及建議。
「團團」第2次MRI影像顯示腦部病變除既有的病灶外，區域明顯擴大，且出現腫塊效應；病程進展快速，推測腦部惡性腫瘤的機率大幅提高，然未能進行侵入性切片檢查，仍無法百分之百確認。考量「團團」近期的臨床表現與此次對麻醉反應、甦醒恢復時間延長等，決定不再對「團團」進行麻醉或侵入性檢查，將以維護動物福祉為優先，採舒緩照護方式照顧「團團」。
現在獸醫師每天給予「團團」藥物以舒緩症狀，並施打輸液補充水分；保育員除了從日常飼糧中添加蛋白質、維生素E、B群、補體素及膳食纖維等營養補給品、增加餵水的次數外，在處理大貓熊的食材時，也會特別幫「團團」多留一點牠愛吃的食物，鼓勵「團團」多吃一點，維持足夠的體力。
為顧及「團團」的動物福利，近期臺北市立動物園動物福利倫理委員會及醫療照養團隊同仁根據「團團」的現況進行生活品質評估（動物生活品質評估項目包含：行動能力、自理能力、進食與體態、感知行為、外觀及整體狀況等六項指標），結果顯示目前生活品質為尚可。
臺北市立動物園非常感謝專家群給予「團團」醫療上的諸多建議，專家們不僅熱心參與野生動物保育，更不吝分享專業經驗。也希望民眾能持續為「團團」加油、打氣，近期動物園將在大貓熊館出口處設置【「團團」我想跟你說】專區，請大家給予「團團」祝福！希望藉由大家的守護與陪伴，讓「團團」一路平順。（編輯：倪浩軒）