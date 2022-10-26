40歲就罹糖尿病！他「拒絕吃藥」後果慘痛　轉念抗病30年

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張先生表示，很多糖尿病友會有「又不是醫生、護士生病，他們都把話說得很好聽」的觀念，因此糖友們互相溝通交流時的內容格外重要，彼此也較聽得進去對方的建議、參考各自經驗，也因如此「我們不應該浪費這樣傳達正確衛教資訊的機會，反而將錯誤資訊越傳越廣」，期許糖友的治療能更加全面。
中華民國醫師公會全國聯合會秘書長張必政提及，糖尿病是一種「全身性」的疾病，除了血糖外，包括腦、心臟、四肢都有可能受到影響，不過他卻發現，臨床上許多病人對糖尿病相關的衛教資訊不熟悉，甚至將偏方以訛傳訛，張必政提醒，診斷糖尿病後，最重要的是由醫師、護理師、營養師等專業人員組成的完整的糖尿病整合性照護網絡，當糖友在血糖監時發現血糖數值異常，未達血糖控制目標時，則建議每個月回診追蹤；此外，在門診常發現同時合併有高血壓的糖友 ，家中都有一台血壓計，卻沒有血糖機，良好血糖控制的前提，必須是有規律的血糖監測，了解自己的血糖波動狀況，才能知道用藥對自身健康的幫助。
王治元提到，診斷為糖尿病後，顧及的面向不只是控制「糖化血色素（A1C）」在 7%以下 ，「血壓小於130/80Hg」及「膽固醇小於100mg」也是影響糖尿病控制好壞的關鍵，然而目前上述3個指標都同時達標的比例卻只有一成。王治元強調，末達其中一項指標都可能面臨發生心肌梗塞、中風、視網膜病變、洗腎、截肢等併發症的恐怖後果，但多數人卻認為，血糖控制好可以自行調整藥量、暫停用藥，或認為吃藥傷腎、擔心會有低血糖等副作用，甚至對於量測血糖、良好的血糖數值感到困惑；顯見在現今糖尿病資訊爆炸的時代，如何幫助每年新增約16萬名的糖友建立安全用藥的認知、協助每一位糖友制定個人化治療目標，是必需投入心力的重點。