同志大遊行前夕　近200位候選人對性別議題表態

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在目前已經表態的候選人中，六都中已有四都的市長候選人表態支持友善，包括台北的陳時中、黃珊珊、蔣萬安、張家豪、黃聖峰，新北市林佳龍，桃園市的鄭運鵬與賴香伶，以及競選連任的台南市長黃偉哲。而在六都外，包括基隆市陳薇仲、新竹縣周江杰、苗栗縣宋國鼎、屏東縣詹智鈞以及宜蘭縣江聰淵、陳琬惠等縣市長候選人也陸續加入友善的行列。
在全台22縣市中，台北市除了有最多市長候選人響應，目前已有32位友善議員候選人完成問卷，為全台最多；在大眾印象中對性別議題上較為保守的外島縣市也有連江縣的候選人註冊並完成問卷，李問更是外島縣市中唯一表態友善的縣長候選人。
而過去同樣被認為相對保守的原民社群，在目前已表態的友善候選人中，可以看到競選連任的新北市原民友善議員馬見Lahuy．Ipin、宋雨蓁，以及新北市議員候選人吳國譽、台北市議員候選人高為人 Sayun Watan、基隆市議員候選人王尚潔，還有屏東縣來義鄉鄉民代表候選人許齡心 Tjuku，都將爭取原民席次，也積極表現出對性平議題的支持。
彩虹平權大平台表示，全新改版的PrideWatch網站不僅希望邀請全台候選人表態，提供選民投票指南，也規劃了「全台性平政策」、「同志參政」等資訊頁面，希望更全面、具體地呈現政治與同志、性平議題的連結。
在本次註冊的友善候選人中，除了過去較廣為人知的幾位已出櫃議員，包括台北市的苗博雅、林穎孟以及高雄市的黃捷競選連任，也有其他同志投入參政，包括過去曾公開出櫃、參加過大平台同志參政培訓營的新莊區候選人何語蓉，以及新竹的無黨籍議員候選人黃家曄公開跨性別身份，皆加入本次友善候選人的行列。
彩虹平權大平台邀請這些友善候選人一起參加週六的台灣同志大遊行、11月的台中基好生活節及高雄同志大遊行，透過行動跟同志社群「驕傲逗陣行」，大平台也將在這3場活動現場提供「我是友善候選人」貼紙，讓候選人可以更被隊伍中的選民看見。