新住民時尚產學攜手培育計畫　新北政府力推國際市場

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新住民國際時尚產學攜手培育計畫首屆新生施弘琪的爸爸來自緬甸，踏入時尚圈的第一個任務，就是擔任由新北市教育局主辦的2022鬥艷時尚伸展台「國際創意造型設計組」的模特兒。
該計畫預計4年招收200名學生，黎明技術學院服飾設計系將提供新住民子女身分的高中職畢業生5萬元獎助學金，前25%優秀學生可申請3萬元企業菁英加碼補助，更可參加新住民二代培力昂揚計畫出國海外見習，4年挹注超過1000萬元，培育國際產學人才。
張榮發基金會執行長鍾德美表示，基金會長期關懷並支持具有潛質學生就學，為了讓新住民子女擁有一技之長及無經濟顧慮向學，鏈結新北市教育局與黎明技術學院教育資源，為學生打造時尚設計舞台。 黎明技術學院校長林明芳表示，新住民子女從小浸潤在雙語言及跨文化的家庭環境，比起一般學生更能掌握國際語彙。這個計畫結合張榮發基金會的挹注，及財團法人紡織綜合研究所的支援，強化產學合作，公私協力幫助孩子逐夢，翻轉孩子未來的競爭力。
教育局表示，2015年推動新住民二代培力昂揚計畫，讓高中職學生到東南亞企業見習跟實習，拓展國際視野。為使學用合一，今年串聯黎明技術學院、興采實業、財團法人紡織產業綜合研究所簽署合作備忘錄，透過「新住民國際時尚產學攜手培育計畫」連結產業及民間資源，兼顧升學及就業等職涯發展。