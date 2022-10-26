為統台籌備37年！日媒解析習近平兵法：兵貴神速直攻台北

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相較於「八二三砲戰」期間，在那時作為台灣防禦最前線的金門，現在已經毫無當時的緊張感。《日經》指出，金門民眾對於中國的高速成長十分羨慕，甚至還在鄰近的福建廈門當地，購入約2萬戶公寓。但與受到金門民眾熱愛的中國相反，蔡英文領導的民進黨在這裡不受歡迎，金門縣議會連一席都沒辦法選上。
但在金門民眾眺望著對岸美好一面的同時，也有一雙眼睛在熱切注視著金門。報導指出，中共在二十大已將「反對與遏制台獨」寫入黨章，由於中國是以黨治國，黨章的重要性可說更甚中國憲法。統一台灣被放入習近平第三任期的施政目標，絕非不是輕率的決定，報導指出，習近平可能從1985年在福建任職廈門市副市長，就已經開始操盤佈局。
當時廈門市與廣東深圳市並列為中國首個經濟特區，《日經》指出，除了經濟發展以外，廈門還肩負著實現政治目標的重任，是台灣統一的前線基地。當年摸索統戰的年輕習近平，便是將負責主導廣東經濟發展與深圳經濟特區的父親習仲勳作為榜樣。
習近平採取與父親相同的策略，在福建廣招來自台灣的資本，與習近平熟識的廈門台商協會會長吳家瑩對《日經》表示，當年習近平常常與台灣的企業高管聊天，努力招攬台商，「習近平與很多台灣人都有交情，可說對台灣瞭如指掌。」
習近平在福建省的任期長達17年之久，曾經歷過1995年的第三次台海危機，但每當中台關係出現變化時，習近平都會向福建台商保證「無論發生什麼事，我們都會維護大家的利益」，時至今日，廈門仍有三分之一的工業產值出自台灣企業。
報導指出，若是反對台獨派壯大，不發動戰爭就能達成統一對中國來說自然是上策。不過台灣民眾對於中國的警戒感日益增強，也無法保證北京可以「不戰而勝」。但自習近平在福建省任職後，已經過去37年，這期間統戰的準備也絲毫不停歇。
《日經》認為，就如同習近平用來鞏固權力的打貪腐運動一樣，只要採取行動就會毫不留情。習近平曾在中共二十大中強調「絕不承諾放棄使用武力」，現在也變成了「法外措施」，只要一聲令下，所有民間物資與基礎設施都會變成中共統一台灣的工具。
台灣國防安全研究院的副研究員王尊彦對此示警，指出中國的作戰方式千變萬化，但其中最受重視的當數「兵貴神速」與電子戰。解放軍可能不會攻擊離島，或是採取圍島戰術，而是一鼓作氣攻下台北，若事態發展至次，台灣恐怕難以抵抗。
報導分析，目前台海局勢恐怕比想像中的迫在眉睫，因為對中國來說，時間拖得越長，台灣與美國的軍事準備就更完整。包括網路戰與輿論戰在內的「攻心戰」已經展開，中國還可能以台灣反獨派人士遭受迫害為由，讓「兵貴神速」成為現實。
自今年8月起，中國就在福建、廣東動員民間力量進行演習，有利用民船載送戰鬥車的跡象，更在10月時，在北京市中心開始增設避難疏散標示，顯示出全民備戰。《日經》指出，「台灣有事」已經是迫切的危機，台灣是否會不戰即降，還是會發展至美中一戰，全球即將站上關鍵分岔路口，而台灣正是關鍵所在。