真情相挺　邁盟蘇致榮合體湯詠瑜人形立牌爭取關鍵一席

▲邁向過半大聯盟成員鳳山區市議員候選人蘇致榮與前新苓市議員候選人湯詠瑜的「搶救人形立牌」與今天再度合體，向市民爭取前進議會的關鍵一席。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲邁向過半大聯盟成員鳳山區市議員候選人蘇致榮與前新苓市議員候選人湯詠瑜的「搶救人形立牌」與今天再度合體，向市民爭取前進議會的關鍵一席。（圖／記者郭凱杰翻攝）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-10-26 12:01:43

民進黨邁向過半大聯盟成員高雄市(鳳山區市議員候選人蘇致榮與前金、新興、苓雅市議員候選人湯詠瑜的「搶救人形立牌」與等身大的「陳小菊」與「陳小邁」布偶今（26）日再度合體，向市民朋友爭取前進議會的關鍵一席。蘇致榮也期盼能與湯詠瑜共同前進議會推動高雄成為「運動港都」，為高雄體育建構更完善的法制、保障運動選手的權益來打拼。

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▲本身是壘球國手，多次獲選為代表隊成員，也是「2022亞洲盃中華男子壘球代表隊」成員的蘇致榮投入這次議員選戰就是要改善高雄的體育環境。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲本身是壘球國手，多次獲選為代表隊成員，也是「2022亞洲盃中華男子壘球代表隊」成員的蘇致榮投入這次議員選戰就是要改善高雄的體育環境。（圖／記者郭凱杰翻攝）
本身是壘球國手，多次獲選為代表隊成員，也是「2022亞洲盃中華男子壘球代表隊」成員的蘇致榮深知體育人的不易與艱難，這次投入議員選舉除為體育界發聲，也要改善高雄的體育環境。蘇致榮強調邁盟夥伴湯詠瑜雖仍居隔中，身為同伴、身為要為高雄做正事的新人，一定要站出來與湯詠瑜一同拜票；他認為，湯詠瑜身為台灣與美國紐約州的律師，過去更曾任職於國際律所，盼能與湯詠瑜共同前進議會推動高雄成為「運動港都」，為高雄體育建構更完善的法制、保障運動選手的權益來打拼。

▲在居隔的湯詠瑜也強調要將其選區「前新苓」打造成「高雄樂活新都心」，讓市民看到「運動港都」不只是口號。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲在居隔的湯詠瑜也強調要將其選區「前新苓」打造成「高雄樂活新都心」，讓市民看到「運動港都」不只是口號。（圖／記者郭凱杰翻攝）
湯詠瑜也非常感謝邁盟成員蘇致榮，今天情義相挺與她的分身「搶救人形立牌」一起拜票；湯詠瑜也提到蘇致榮曾任高市府運動發展局秘書，協助市長陳其邁規劃13座運動中心、職棒職籃賽事回歸高雄等，是實力堅強的戰友，盼與蘇致榮一同前進議會推動高雄成為「運動港都」，建構更完善的體育法制、保障運動選手的權益；她也強調要將其選區「前新苓」打造成「高雄樂活新都心」，讓市民看到「運動港都」不只是口號。

另外，蘇志榮也反問柯志恩在龍成宮落淚，說無論有沒有選上都要長住高雄，請問你要住哪裡？蘇致榮也請問韓國瑜被罷免之後有長住高雄嗎？還有國民黨的候選人選完之後也沒有長住高雄，國民黨的候選人可以不要一到選舉期就一直騙高雄人，請不要欺騙高雄人。

蘇致榮強調，身為一個有志於高雄市長的人，甚至知道從政的理想、理念，但是卻用這種明顯不會實現的事情來講，實在讓人失望，希望柯志恩好好的提出政見，不要再說出做不到的承諾。

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