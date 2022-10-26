真情相挺　邁盟蘇致榮合體湯詠瑜人形立牌爭取關鍵一席

民進黨邁向過半大聯盟成員高雄市 ( 鳳山區市議員候選人蘇致榮與前金、新興、苓雅市議員候選人湯詠瑜的「搶救人形立牌」與等身大的「陳小菊」與「陳小邁」布偶今（ 26 ）日再度合體，向市民朋友爭取前進議會的關鍵一席。蘇致榮也期盼能與湯詠瑜共同前進議會推動高雄成為「運動港都」，為高雄體育建構更完善的法制、保障運動選手的權益來打拼。

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▲本身是壘球國手，多次獲選為代表隊成員，也是「2022亞洲盃中華男子壘球代表隊」成員的蘇致榮投入這次議員選戰就是要改善高雄的體育環境。（圖／記者郭凱杰翻攝）

本身是壘球國手，多次獲選為代表隊成員，也是「 2022 亞洲盃中華男子壘球代表隊」成員的蘇致榮深知體育人的不易與艱難，這次投入議員選舉除為體育界發聲，也要改善高雄的體育環境。

蘇致榮強調 ， 邁盟夥伴湯詠瑜雖仍居隔中，身為同伴、身為要為高雄做正事的新人，一定要站出來與湯詠瑜一同拜票；他認為，湯詠瑜身為台灣與美國紐約州的律師，過去更曾任職於國際律所，盼能與湯詠瑜共同前進議會推動高雄成為「運動港都」，為高雄體育建構更完善的法制、保障運動選手的權益來打拼。

▲在居隔的湯詠瑜也強調要將其選區「前新苓」打造成「高雄樂活新都心」，讓市民看到「運動港都」不只是口號。（圖／記者郭凱杰翻攝）

湯詠瑜也非常感謝邁盟成員蘇致榮，今天情義相挺與她的分身「搶救人形立牌」一起拜票；湯詠瑜也提到蘇致榮曾任高市府運動發展局秘書，協助市長陳其邁規劃 13 座運動中心、職棒職籃賽事回歸高雄等，是實力堅強的戰友，盼與蘇致榮一同前進議會推動高雄成為「運動港都」，建構更完善的體育法制、保障運動選手的權益；她也強調要將其選區「前新苓」打造成「高雄樂活新都心」，讓市民看到「運動港都」不只是口號。

另外，蘇志榮也反問柯志恩在龍成宮落淚，說無論有沒有選上都要長住高雄，請問你要住哪裡？蘇致榮也請問韓國瑜被罷免之後有長住高雄嗎？還有國民黨的候選人選完之後也沒有長住高雄，國民黨的候選人可以不要一到選舉期就一直騙高雄人，請不要欺騙高雄人。