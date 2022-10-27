倒數30日／侯友宜拚大勝30萬票　林佳龍喊勝負10萬票搏逆轉

九合一大選決戰倒數30天，各陣營短兵相接、最後衝刺。《NOWnews今日新聞》為您解析最後階段的選情態勢，並針對戰況激烈的縣市進行深入報導，包括台北市、新北市、桃園市、新竹市、苗栗縣等。想看更多的選戰深度報導，請持續鎖定《NOWnews今日新聞》。選戰倒數30日，爭取連任的新北市長侯友宜預計在選戰前2周請假投入選戰，身為藍營最強母雞，目標勝選超越對手30萬票，除力保國民黨議員過半外，也將進行跨區輔選拉抬選情，儲備將來政治資本；林佳龍則肩負牽制侯友宜的重任，緊咬侯覬覦2024大位將成為「落跑市長」，倒數階段陸戰全面啟動，想盡辦法熱戰鞏固基本盤，目標將勝負壓縮在10萬票內，力搏「新北大翻新」，誓言重挫「藍營最強諸侯」。
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新北市為全台人口之冠，投票人數約為340萬人，無論藍綠，拿下新北無疑是為接下來選戰打穩基礎，放眼2024總統大選，作為新北百里侯握有全台最大票倉，擁有高民調、低負評的直轄市長卻遲未宣布競選連任，不說是政壇少見，應該說是前所未見。
在全台確診數飆升之際，副市長劉和然多次因防疫槓上中央，被解讀是比照黃珊珊模式接棒，又傳出立委江啟臣接班參選，傳聞四起，但侯友宜無疑是目前「藍營最強諸侯」，在韓流消散後，加上國民黨長期萎靡不振，支持者只好將少康中興的寄望，投射在被認為是「血統不純」的侯友宜身上，自然也不足為奇。最終謎底揭曉，侯鬆口「繼續承擔」，外界的揣測也未成真。
9月底，侯友宜在綠營大票倉三重舉辦造勢晚會，叫陣民進黨意味濃厚，現場號召上百名里長與近40位議員候選人，陣仗浩大，更有超過5千名支持者齊聚。侯友宜在台上致詞稱，這場選舉是「與自己賽跑」，話講得直白露骨，說得氣勢萬千。
誠如侯友宜所言，這場選戰是與自己比賽，一路以來的民調結果顯示，侯支持度皆超過20個百分點以上，成功連任似乎已是囊中物，但有了先前朱立倫慘勝的前車之鑑。藍營人士透露，侯友宜選戰節奏中規中矩，預計在選前2周開始請假，將針對上屆選舉票數落後的區域進行加強，包括三重、蘆洲與貢寮等地，也將順勢拉抬藍營小雞選情，提名38席力拚議會實質過半。
民進黨部分，蔡英文鍥而不捨「盧」出林佳龍，搬出「部長級母雞」對決侯友宜，林佳龍具全國知名度，行政資歷豐富，社會地方網絡與社團背景綿密，加上父親是雲林麥寮人，雲林旅居新北有80餘萬人口，同鄉會不只團結，組織動員能力更是驚人，盼雲林鄉親「選人不選黨」的特性成為最強奧援。
蔡英文為了幫林佳龍迅速打好基礎，新北周四傍晚已成為「小英之夜」，至今已經10度前來造勢，有別於侯友宜單打獨鬥，綠營採取團體戰，除有效整合派系支持，包括與新北有地緣關係的副總統賴清德、老縣長蘇貞昌等黨內天王，都將輪翻輔選加持，鞏固基本盤。
綠營操盤人士指出，選前倒數一個月，開始進行綿密陸戰，目標跑遍百座大小市場，並且預計在11月初進行車隊掃街，深入基層想盡辦法強化選戰熱度，議題部分聚焦侯友宜落跑選總統，並喊出要求辯論，試圖將侯牽制在新北，減少外縣市輔選機會。選前之夜會依循以往傳統，將在溪南板橋與溪北三重各辦一場，更喊出勝負差10萬票，衝出逆轉勝氣勢。
綜觀新北選情，北熱南冷的選情並不適用在這裡，能見度被北桃竹「蓋台」，而侯友宜的目標很明確，不只贏、更要大贏，儲備將來的政治資本，無論是否角逐2024總統大位，「準落跑市長」的標籤肯定是如影隨形；反觀林佳龍不僅為黨承擔，也肩負牽制侯友宜重任，退一萬步來說，縱使從台北轉戰新北過程背後有多少辛酸，也要為延續自己政治生涯奮力一搏。
有趣的是，這場選戰大家不再關注誰是下屆的新北市長，反而聚焦在兩人的職涯規劃，雙方陣營大打「成全牌」，究竟是侯友宜安心準備應徵總統，還是讓林佳龍接任閣揆大位，比起可能預期的故事結尾，接下來未知的劇情發展，都令人感到好奇。