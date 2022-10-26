萬聖節大人限定搞怪指南！猛鬼出閘鬧全台　打卡點一次看

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往年以推出不少美式風格打卡點的華泰名品城，在IG等各大社群平台早已聲名遠播。這回恰逢萬聖節，華泰名品城今年大搞創意黑色幽默，在一期廣場打造期間限定Drive In「萬聖餓鬼餐廳」。餐廳外有巨型幽靈駕駛的雪弗蘭從天而降，直接重壓在醉漢木乃伊上，噴出斑斑血跡，展現另類黑色幽默；一旁的蝙蝠電話亭內有幾十隻圓形黑色球怪緊盯著你，讓你在講電話之餘負擔滿分，既驚嚇又好笑！
餐廳內更是亮點滿滿，店內地板透過3D立體手法，讓地板中央直接震出大洞。餓鬼和白面幽靈一隻隻從地底飛出流竄在整間餐廳，你可以在此借位拍照，體驗墜入深淵前的視覺衝擊；餐桌上的驚悚快餐料理、骷顱頭腦漿大餐超有誠意，逼真賣相絕對要「手機先吃」！活動期間（到10/31萬聖節當天）還有多個地獄級景點，就等你來挖掘！更多相關資訊可上官網查詢。
⭐資訊懶人包
日期：10/17~10/31
時間：11:00~21:00（華泰名品城營業時間為主）
地點：華泰名品城（桃園市中壢區春德路189號）
PARK2 草悟廣場
今年最暗黑大人版萬聖節就在台中草悟廣場！才剛榮獲日本Good Design Award優良設計獎的PARK2草悟廣場，今年萬聖節前夕邀請全台最凶猛厲鬼群聚狂歡，打造「鬼混公園」主打暗黑地獄，10/29晚上7點在PARK2集合，與147樂園攜手合作，將鐳射槍搬進廣場中致敬經典喜劇恐怖電影《魔鬼剋星》，現場大亂鬥超級嗨！不僅如此，PARK2工作人員還會埋伏在眾人之間，19:30鐘聲一響將選出50位最ㄎㄧㄤ、最嗨的厲鬼貼上「酒鬼券」，每人可任選新村烤肉站著吃、TOASTERiA CAFE、Draft Land Taichung、SUNMAI、ROCKLAND P.L.U.S.，提供啤酒、調酒、自然酒、烈酒甚至是西班牙的葡萄酒，5種不同特色酒飲任你喝。PARK2草悟廣場盛邀各位，一起度過最ㄎㄧㄤ萬聖節，邊喝、邊醉、邊抓鬼！更多資訊可上活動頁查詢。
⭐資訊懶人包
日期：10/29
時間：19:00開始集合
魔鬼聚會-化妝派對 19:00-21:30 🚩PARK2 B1
魔幻舞台-DJ表演 19:30-21:30 🚩PARK2 B1
魔鬼剋星-雷射槍大戰 20:00-00:00 🚩PARK2 1F
地點：PARK2草悟廣場（台中市西區英才路 534 號）
桃園萬聖城
今年主題為恐怖電影最愛用的「驚魂馬戲團」元素作為萬聖城設計發想，桃園觀旅局指出，除了前2年桃園萬聖城的主角，今年加入了巨耳詛咒兔、幽靈犬、巨貓和小丑鼠等寵物角色，利用角色設計「馬戲團迎賓入口」、「巨耳兔的詛咒世界」、「蝙蝠的顛倒世界」、「萬聖小屋」和「主舞台-驚魂馬戲棚」等5座大型裝置藝術，拍照打卡超有過節氣氛！
不僅如此，馬戲團每晚6點開始每半小時將有5分鐘的搞怪動畫秀！其中「巨耳兔的詛咒世界」更是不可錯過互動裝置藝術，以先前爆紅的台灣恐怖電影《咒》，桃園觀旅局以大型氣球製作的詛咒兔，背景還有一面滿滿百家姓牆面，觸動不同的姓氏，將奏出有趣的旋律。
除了精彩的恐怖馬戲團，桃園萬聖城活動期間（10/29至11/6），每逢周末都有活動！開幕夜當天有台灣知名魔術師文沛然以魔術揭開詭譎序幕，還有王宏恩、巴大雄、Matzka、O.S.T泰雅的後代等多位原民歌星輪番變裝登台演唱，用渾厚原聲陪大家同樂；11/5、6邀請到小朋友界超級巨星YOYO家族以及MOMO家族的哥哥姊姊們，到現場和小朋友們近距離互動，BBC獨家授權4米高的阿奇也會到現場供小朋友合影！更多資訊可上桃園市觀旅局官網查詢。
⭐資訊懶人包
日期：10/29（六）～11/6（日）
時間：平日16:00～22:00／假日12:00～22:00
地點：桃園藝文廣場（桃園市桃園區中正路1188號）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！