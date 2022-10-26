謝國樑踢爆蔡適應團隊賄選　拿兩萬給里長要求改支持綠　

▲國民黨行動中常會今天到基隆。（圖／記者余祥攝，2022.10.26）
▲國民黨行動中常會今天到基隆。（圖／記者余祥攝，2022.10.26）

記者余祥／台北報導

2022-10-26 11:55:282022-10-26 12:53:05

國民黨行動中常會今（26）日第一站到基隆為基隆市長候選人謝國樑造勢，謝國樑痛批民進黨選舉只會抹黑造謠，他更踢爆民進黨基隆市長候選人蔡適應暖暖後援會總顧問王維榮賄選，面交2萬元現金，要求里長不要參加謝國樑暖暖區的造勢，改為支持蔡適應，他已向基隆地檢署告發。

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謝國樑指出，黃維榮10月2日親自拜訪多位里長，面交2萬元，很多里長不想收這個錢，但蔡適應暖暖區後援會背後有濃厚幫派背景，多名成員曾被列為治平專案的整肅對象，里長不得已收下現金，但是沒有使用。

謝國樑說，後來他跟暖暖區里長了解地方情勢，得知賄選的這件事，很意外蔡適應團隊會做出這麼嚴重、違法的事，他也告知里長要盡快把錢返還，不然違反選罷法，在他10月16日登記後，他與律師已向基隆地檢告發，里長也已經把兩萬元犯罪所得繳回。

謝國樑也一一解釋自己被民進黨抹黑的內容，首先，時代力量踢爆蔡適應博士論文涉嫌抄襲，並具名檢舉，當天晚上就有民進黨人士同時指稱謝國樑政大法學院論文有問題，事後他提出很多證明，對方就沒有再攻擊了，很明顯就是潑髒水。

第二，金星案，是他在民間企業時間，跟別人有民間借貸，兩三個月後資金歸還，但半年後發現有問題，要求對方自首，他的金流、匯款清清楚楚，然而民進黨不斷在立法院、中央黨部超過7次以上的記者會，卻不檢舉也不請檢調調查，在他與委任律師到國民黨中央開記者會後，民進黨也沒有再提金星案。

謝國樑批，選舉選到現在，民進黨明明全面執政，卻只能抹黑跟污衊，無論桃園、台北、基隆，都是一樣的手法，令人唾棄。

謝國樑說，他從被提名以來就提出要引進產業、創造就業、關懷弱勢，打造亞洲最有愛的城市，獲得很多民眾對於基隆選情的期待，很多長輩看到他拜票，都會放下手邊工作，趕到直播地點為他加油打氣，這代表民進黨暴政，民眾受夠了，也代表選情是勝利在望。

朱立倫表示，北台灣有新北市長侯友宜帶領，但單有侯友宜不夠，還需北北基桃一起合作，北台灣大家團結在一起，無論在交通建設、招商引資、就業發展等，都可以結合在一起，讓基隆、新北、台北、桃園一起發展。

朱立倫也說，過去幾年謝國樑改變很多，因為成為了父親，遇到很多挑戰跟困難，謝國樑的愛心跟努力令他很感動，謝國樑這一次願意把這種愛，用在每一位年輕朋友上，相信有這樣的經歷，加上過去從政的經驗，謝國樑一定是最好、最有愛心得父母官。

朱立倫最後還特別幫謝國樑戴上船長帽，象徵基隆要啟航。 

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