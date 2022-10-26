謝國樑踢爆蔡適應團隊賄選　拿兩萬給里長要求改支持綠　

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謝國樑說，後來他跟暖暖區里長了解地方情勢，得知賄選的這件事，很意外蔡適應團隊會做出這麼嚴重、違法的事，他也告知里長要盡快把錢返還，不然違反選罷法，在他10月16日登記後，他與律師已向基隆地檢告發，里長也已經把兩萬元犯罪所得繳回。
謝國樑也一一解釋自己被民進黨抹黑的內容，首先，時代力量踢爆蔡適應博士論文涉嫌抄襲，並具名檢舉，當天晚上就有民進黨人士同時指稱謝國樑政大法學院論文有問題，事後他提出很多證明，對方就沒有再攻擊了，很明顯就是潑髒水。
第二，金星案，是他在民間企業時間，跟別人有民間借貸，兩三個月後資金歸還，但半年後發現有問題，要求對方自首，他的金流、匯款清清楚楚，然而民進黨不斷在立法院、中央黨部超過7次以上的記者會，卻不檢舉也不請檢調調查，在他與委任律師到國民黨中央開記者會後，民進黨也沒有再提金星案。
謝國樑批，選舉選到現在，民進黨明明全面執政，卻只能抹黑跟污衊，無論桃園、台北、基隆，都是一樣的手法，令人唾棄。
謝國樑說，他從被提名以來就提出要引進產業、創造就業、關懷弱勢，打造亞洲最有愛的城市，獲得很多民眾對於基隆選情的期待，很多長輩看到他拜票，都會放下手邊工作，趕到直播地點為他加油打氣，這代表民進黨暴政，民眾受夠了，也代表選情是勝利在望。
朱立倫表示，北台灣有新北市長侯友宜帶領，但單有侯友宜不夠，還需北北基桃一起合作，北台灣大家團結在一起，無論在交通建設、招商引資、就業發展等，都可以結合在一起，讓基隆、新北、台北、桃園一起發展。
朱立倫也說，過去幾年謝國樑改變很多，因為成為了父親，遇到很多挑戰跟困難，謝國樑的愛心跟努力令他很感動，謝國樑這一次願意把這種愛，用在每一位年輕朋友上，相信有這樣的經歷，加上過去從政的經驗，謝國樑一定是最好、最有愛心得父母官。
朱立倫最後還特別幫謝國樑戴上船長帽，象徵基隆要啟航。