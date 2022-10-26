最兇老闆娘「泳衣勉強遮點」 14秒片都穿激辣比基尼
網美姚采辰擁有F罩杯豐滿身材，早前就上過PTT表特版，目前經營自創服裝品牌及醫美診所，IG粉絲數超過85萬，臉書更有135萬人追蹤，受封「最兇老闆娘」。姚采辰近日剛從泰國慶生返台，昨（25日）上傳一支14秒旅遊錦集短片，共瞥見3套比基尼造型，其中一套布料少到只蓋住兩點，讓人大飽眼福。
姚采辰飛到蘇美島度假兼過生日，影片中，她穿藍白海軍風三點式泳衣，在無邊際泳池自拍，碩大雪峰、人字深溝見客，另一套開中洞比基尼，彎腰和漂浮早餐合影時，出現雄偉視覺，其中一套格紋繞頸泳衣，SIZE明顯小一號，兩塊布勉強擋住胸前兩點，十分性感。
「人回來了，心還留在蘇美島。」姚采辰寫道。影片吸引7千多人按讚，網友留言：「3套都很漂亮」、「人美風景也美」、「好美好辣」、「同行的都是神祕人」！
姚采辰20日分享站在飯店頂樓泳池邊緣拍的美照，透露：「我一邊發抖一邊拍照，都彎著腰，風吹過來更怕...真的是一拍完立刻往泳池裡面跳，我是不是懼高症！」遭大批網友批評「不怕死嗎」、「真的不要拍這樣危險的照片」、「腳滑了，人生會重來嗎」，隔天她PO出露雪胸的照片，解釋「泳池邊緣還有一層石階可以讓清潔人員行走」，稱自己沒事，要大家放心。（編輯：楊穎軒）