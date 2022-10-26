老媽拌麵玩珍珠？珍奶控挑戰「芥末珍珠拌麵」 口感曝光
珍珠奶茶為台灣代表美食之一，Ｑ彈珍珠令許多人深陷其中，無論是吃的、用的，也都可以看到主打珍奶特色的創意商品，知名拌麵品牌「老媽拌麵」也攜手人氣手搖飲「春陽茶室」推出「芥末堅果珍珠拌麵」，台南關廟麵配上新鮮堅果醬與芥末，而乾拌麵中居然真的咬得到珍珠，也讓網友相當驚訝。全新特色風味的珍奶拌麵，也推出吃啵挑戰（Bubble Challenge），即日起至11/30止，只要在IG透過濾鏡響應挑戰，自付運費就能免費獲得「芥末堅果珍珠拌麵」一盒（兩入） 。
近年來越來越多乾拌麵品牌竄起，每一業者都不斷創新口味、風味，而幾乎年年入選美國泡麵達人的快煮麵排行的老媽拌麵，將乾拌麵結合台灣名產「珍珠奶茶」，將嚼勁十足的台南關廟麵，淋上香氣撲鼻的新鮮堅果醬，並且搭配Q彈的珍珠口感，最後再以些許芥末點綴提味，讓口感層次升級，蹦出意想不到的妙滋味，是素食者（五辛素）也可開心享受的美味。
老媽拌麵推出創新口味「芥末堅果珍珠拌麵」外，也發起限時免費試吃活動，使用IG趣味濾鏡 - 吃啵挑戰（Bubble Challenge），只要透過濾鏡做出嘟嘴親親的動作，即可吸取珍珠得分。即日起至11/30，凡使用濾鏡拍攝並Tag @momsdrynoodle（老媽拌麵官方IG帳號），只需自付運費便可獲得免費獲得「芥末堅果珍珠拌麵」一盒（兩入），11/11前還可以免費玩轉盤遊戲抽momo購物金。
老媽拌麵也推出新品限時免運組合包，眾多熱賣商品搭配「芥末堅果珍珠拌麵」享免運優惠。除了在官網購買外，想要嚐鮮的朋友11/2號起，也可以到春陽茶事指定門市購買任一飲品再加129元，就可以獲得「芥末堅果珍珠拌麵」一盒（兩入），數量有限，換完為止。除了線上好康活動之外，到老媽的實體麵店門市玩老媽推出的IG官方濾鏡，並標記店家IG帳號＠laomanoodleig，即可兌換一道小菜，邀請民眾一起來享受這款台灣味十足、創意無限的料理革命新風味！