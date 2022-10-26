老媽拌麵玩珍珠？珍奶控挑戰「芥末珍珠拌麵」　口感曝光

▲「老媽拌麵」攜手人氣手搖飲「春陽茶室」，推出芥末堅果珍珠拌麵。（圖／品牌提供）
▲「老媽拌麵」攜手人氣手搖飲「春陽茶室」，推出芥末堅果珍珠拌麵。（圖／品牌提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

2022-10-26 13:05:33

珍珠奶茶為台灣代表美食之一，Ｑ彈珍珠令許多人深陷其中，無論是吃的、用的，也都可以看到主打珍奶特色的創意商品，知名拌麵品牌「老媽拌麵」也攜手人氣手搖飲「春陽茶室」推出「芥末堅果珍珠拌麵」，台南關廟麵配上新鮮堅果醬與芥末，而乾拌麵中居然真的咬得到珍珠，也讓網友相當驚訝。全新特色風味的珍奶拌麵，也推出吃啵挑戰（Bubble Challenge），即日起至11/30止，只要在IG透過濾鏡響應挑戰，自付運費就能免費獲得「芥末堅果珍珠拌麵」一盒（兩入） 。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲老媽拌麵推「芥末堅果珍珠拌麵」，品牌代言人A-Lin 。（圖／品牌提供）
▲老媽拌麵推「芥末堅果珍珠拌麵」，品牌代言人A-Lin 。（圖／品牌提供）
近年來越來越多乾拌麵品牌竄起，每一業者都不斷創新口味、風味，而幾乎年年入選美國泡麵達人的快煮麵排行的老媽拌麵，將乾拌麵結合台灣名產「珍珠奶茶」，將嚼勁十足的台南關廟麵，淋上香氣撲鼻的新鮮堅果醬，並且搭配Q彈的珍珠口感，最後再以些許芥末點綴提味，讓口感層次升級，蹦出意想不到的妙滋味，是素食者（五辛素）也可開心享受的美味。

老媽拌麵推出創新口味「芥末堅果珍珠拌麵」外，也發起限時免費試吃活動，使用IG趣味濾鏡 - 吃啵挑戰（Bubble Challenge），只要透過濾鏡做出嘟嘴親親的動作，即可吸取珍珠得分。即日起至11/30，凡使用濾鏡拍攝並Tag @momsdrynoodle（老媽拌麵官方IG帳號），只需自付運費便可獲得免費獲得「芥末堅果珍珠拌麵」一盒（兩入），11/11前還可以免費玩轉盤遊戲抽momo購物金。

老媽拌麵也推出新品限時免運組合包，眾多熱賣商品搭配「芥末堅果珍珠拌麵」享免運優惠。除了在官網購買外，想要嚐鮮的朋友11/2號起，也可以到春陽茶事指定門市購買任一飲品再加129元，就可以獲得「芥末堅果珍珠拌麵」一盒（兩入），數量有限，換完為止。除了線上好康活動之外，到老媽的實體麵店門市玩老媽推出的IG官方濾鏡，並標記店家IG帳號＠laomanoodleig，即可兌換一道小菜，邀請民眾一起來享受這款台灣味十足、創意無限的料理革命新風味！

▲出IG官方趣味濾鏡 - 吃啵挑戰（Bubble Challenge），付運費便可獲得「芥末堅果珍珠拌麵」。（圖／品牌提供）
▲出IG官方趣味濾鏡 - 吃啵挑戰（Bubble Challenge），付運費便可獲得「芥末堅果珍珠拌麵」。（圖／品牌提供）

海尼根音樂節開跑！開喝免費領風扇　越南機票住宿登入抽

多吃蔬菜有益健康？醫點名「6食物」高草酸：吃多尿結石

媽媽快衝！全聯免費送「1袋香蕉」　打流感疫苗再送1公斤

秋蟹季／中醫師親解「吃螃蟹禁忌」！這類人竟可多吃點

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀