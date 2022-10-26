熱低壓今早生成！準「奈格颱風」路徑出爐 對台威脅升高
中央氣象局表示，原先在菲律賓東方海面的熱帶擾動，今（26）早8點已發展為熱帶性低氣壓，預估此熱低壓最快明（27）日會增強為今年第22號颱風奈格（（Nalgae，北韓命名，原意為翅膀），路徑上預估先向西移動後，接著在台灣東南側（呂宋島或巴士海峽區域）「北轉」，屆時轉彎的時間點會是對台灣影響大小的關鍵，不過各國模式預測北轉的時間點還有落差，整體情勢需待颱風生成後才較明朗，不過從下週日起到週二（10/30~11/1）受到熱低壓或颱風外圍環流影響，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島將有局部大雨，特別請民眾留意。
中央氣象局今發布熱帶性低氣壓生成訊息，熱帶低壓上午8時的中心位置在北緯12.5度，東經134.8度，以每小時18公里速度向西進行，中心氣壓1004百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。
氣象局預報員黃恩鴻指出，雖然熱帶性低氣壓已經長出來了，但其整體結構還是不太好，旋轉中心也較不明顯，最快明天有機會發展成輕度颱風。若整合後的「中心靠西」，北轉之後就會比較靠近台灣陸地，降雨勢必會嚴重許多；若「中心偏東」則北轉後可能就從台灣東側外海北上遠離，降低影響程度。
氣象達人、天氣風險管理公司總經理彭啟明則表示，目前這個熱帶性低氣壓在鵝鑾鼻東南方約1990公里的海面上，過去一段時間「中心近似滯留」，明天到後天（10/27～10/28）之間有機會增強為第22號颱風「奈格」，預估今日起至週六（10/29）熱低壓或颱風將朝向西轉西北方向移動，下週日至週一可能經過巴士海峽向北轉東北移動，颱風中心有機會沿台灣東部海域北上，與台灣陸地之距離變化仍大，詳細影響程度仍有待觀察。預期這個颱風經過台灣近海期間，主要受影響區域為台灣北部及東半部地區，中部、南部目前評估受影響程度較小。