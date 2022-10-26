謝國樑不住基隆？蔡適應：他在台北有不少生活逸事

▲蔡適應表示，基隆要選擇認真做事、對城市的規劃有遠見、能夠接棒林右昌的候選人，自己符合這些條件。（圖／蔡適應辦公室提供）
▲蔡適應表示，基隆要選擇認真做事、對城市的規劃有遠見、能夠接棒林右昌的候選人，自己符合這些條件。（圖／蔡適應辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-10-26 12:42:49

民進黨基隆市長候選人蔡適應今（26）日上午4時與黨籍市議員參選人們一同前往崁仔頂漁市場，接著6時再前往基隆果菜批發市場拜票，展現超高人氣。另外，談到競選對手謝國樑是否居住在台北，蔡適應表示，媒體報導有不少謝國樑在台北生活的逸事，大家可以知道謝國樑的生活圈到底在哪裡，也可以瞭解一下謝國樑是不是為了選舉才回基隆。

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蔡適應表示，崁仔頂漁市、果菜批發市場就是基隆這座城市活力的展現，夜晚比白天還美麗，商家們深夜就開始拚經濟，與其說他是來拜票，不如說是基隆隊全體成員來感謝他們，因為有這些商家，基隆人每天用餐的食材才有著落，讓基隆可以創造不一樣的風貌。

針對媒體詢問前總統馬英九輔選謝國樑時所提出的「票投民進黨，青年上戰場」說法，蔡適應說，捍衛國家安全，是每個人民應盡的義務，所以他把人生中最重要的時間，貢獻給國家，選擇從軍，與他對手的軍旅生涯，是非常不一樣的。

蔡適應說，馬英九在幫謝國樑輔選時，應該要看一下謝國樑的從軍經驗。他強調，目前總統蔡英文採取的兩岸政策相對穩健，馬英九好像唯恐天下不亂，認為沒有打仗，就好像不是兩岸應有的關係。

針對謝國樑是否居住在台北的問題，蔡適指出說，大家可以了解一下，謝國樑到底住在哪裡，是不是為了選舉，才回到基隆。他說，可以閱讀一下媒體的報導，有不少謝國樑在台北生活的逸事，可以就謝國樑在台北發生的事情來做解釋，就可以知道謝國樑的生活圈到底在哪裡。

談到近來國民黨全黨重兵到基隆輔選，蔡適應認為，這樣的重視不是重視，是到了選舉才來重視。他再次強調，馬英九擔任總統的任內，就是基隆的黑暗時代，當時基隆需要的建設，例如軍港遷移和基隆捷運都一事無成。謝國樑找馬英九來輔選是他的權利，但真正要檢驗的，是這2位有沒有在基隆做了應該做的事情。

蔡適應認為，另外謝國樑還找了與韓國瑜關係緊密的前交通部長葉匡時，但葉不僅批評基隆，還曾遭基隆市議會列為不受歡迎的人物，全基隆也只有馬英九任內這個部長有此表現。謝國樑在有權力的時候沒有把握住，擔任立委又是待觀察立委。對得起這份立法委員的薪水和基隆市民的託付嗎？

蔡適應說，基隆要選擇認真做事、對城市的規劃有遠見、能夠接棒現任市長林右昌的候選人，而符合這樣條件的，就是自己和民進黨議員候選人所組成的基隆隊，大家會一起帶領基隆往前，不讓基隆走回頭路。

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