越南女性富豪因涉詐騙遭捕　曾與李嘉誠有投資關係

▲越南萬盛發控股集團董事長張美蘭遭逮捕。（圖／翻攝自推特）
▲越南萬盛發控股集團董事長張美蘭遭逮捕。（圖／翻攝自推特）

記者賴正琳／綜合報導

2022-10-26 13:03:572022-10-26 13:07:55

在越南享有「房地產富豪」之稱的張美蘭（Truong My Lan），在本（10）月遭越南政府拘捕，原因是涉嫌金融詐騙案。據悉，張美蘭是越南萬盛發控股集團（Vạn Thịnh Phát Holdings Group，簡稱VTP）董事長和創辦人，越南公安部在記者會上透露張美蘭被指控在2018至2019年期間非法發行債券，並從投資者手中獲取不法利益數萬億越南盾（約等同於數億元新台幣），消息一出震驚商界。

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根據《越南快訊 (VnExpress)》，10月8日張美蘭和手下高階管理人共4人遭捕，而警方正在調查該集團旗下的156個建築項目，這些建案有涉入金融詐騙案的嫌疑。離奇的是，38歲的公司助理阮芳紅（Nguyen Phuong Hong）在被捕隔日後便暴斃，而且萬盛發集團副總經理宋氏清黃（Tong Thi Thanh Hoang）的丈夫、50歲的阮進清（Nguyen Tien Thanh）也在10月6日突然去世。另外，萬盛發的一家子公司的董事長、48歲的范盛柏（Van Thinh Phat）於10月14日自殺身亡。上述死者的死因都不明，官方並未透露原因。由於這幾個關係人的死亡日期與被捕之日相近，外界多有猜測和聯想。

▲左上為張美蘭，右上和左下皆為公司高階管理人，而右下則為隔日便離奇死亡的公司助理阮芳紅。（圖／翻攝自推特）
▲左上為張美蘭，右上和左下皆為公司高階管理人，而右下則為隔日便離奇死亡的公司助理阮芳紅。（圖／翻攝自推特）
越南萬盛發控股集團在東南亞頗負盛名，旗下產業有房地產、酒店、餐飲業和貿易業，越南最豪華的五星級酒店溫莎，便是出自於該集團，2006年該酒店曾經承辦APEC峰會。而張美蘭則掌握如此龐大商業集團80％的股份。不過有趣的是，張美蘭的個人資料在網路上十分稀少，不論是行蹤、個人資產和私底下生活，都未曾在社群平台上曝光，然而老百姓都知曉她家財萬貫，稱她為越南億萬富翁，享譽東南亞。

由於資產龐大，香港首富李嘉誠也曾和張美蘭有投資關係，根據越南《西貢時報》報導，4月13日，日本歐力士集團、香港長江實業集團、越南萬盛發集團，與胡志明市政府領導人合作，探尋在該市的投資機會。其中，長江實業由香港首富李嘉誠創立，資產龐大。而在該會議上，日本歐力士集團和香港長江實業集團都表示對胡志明市的投資相當有信心，時任董事長的張美蘭也在會議上發言。然而，事隔半年，作為投資橋樑的張美蘭遭捕，勢必影響日本和香港這兩大集團的投資佈局。

生於1956年的張美蘭，在越南西貢市出生，從16歲就開始經商，以化妝品產業起家，嫁給香港地產商人朱立基後，活躍於香港、東南亞和中國，並建立起屬於自己的商業王國。兩人有個女兒朱悅嫻（Elizabeth Chu）在22歲便出任餐飲業董事長，現年28歲的她是灶神飲食集團創辦人，運營的Hansik Goo 與東南亞料理餐廳 Whey 皆為米其林一星餐廳，而廣東料理餐廳營致會館則榮獲米其林二星肯定。

根據《Free Malaysia Today》報導，此案將讓越南經濟復甦蒙上一層陰影，原因在於商界推估張美蘭被逮原因和政局角力有關，她並非今年第一個被逮的富翁。新黃明（Tan Hoang Minh）集團董事長都英東（Do Anh Dung）和房地產開發商FLC集團董事長鄭文決（Trinh Van Quyet）都在今年陸續被逮補，2022年可以說是越南政府宣稱的「反貪腐」之年，商界紛紛推測背後原因，深怕捲入無端的風暴之中。

▲張美蘭和女兒在自家產業的合照。（圖／翻攝自微博）
▲張美蘭和女兒在自家產業的合照。（圖／翻攝自微博）

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