新北、宜交界騎單車 林佳龍：共同政見展現區域治理決心
民進黨新北市長候選人林佳龍今（26）日上午到福隆舊草嶺隧道口，與同黨宜蘭縣長候選人江聰淵合體騎自行車造勢，兩人出發前高舉寫有「高潔」、「誠信」的刀劍道具，宣示共同發展區域治理決心。在呼喊「新北大翻新，宜蘭鬥陣拚」後，在兩縣市議員候選人及與會人員陪同下，一起騎自行車穿越福隆舊草嶺隧道往宜蘭方向出發。
林佳龍表示，疫後觀光第一站，推薦大家來「大東北角」，這裏有山海美景串連起來90公里海岸線，有草嶺古道、淡蘭古道，有舊鐵道和平溪鐵道，另外也有自行車道，觀光旅遊需要交通，「食宿遊購行」都需要交通才能樣樣行，在大東北角有世界級的旅遊目的地，包括宜蘭頭城大溪的飛行傘跟衝浪，一路往新北方向也有貢寮這些美麗的沙灘，龍洞也是世界頂級的戶外攀岩場，有各種玩法。
林佳龍也提到擔任交通部長時，和江聰淵推動台62線從瑞芳延伸到宜蘭頭城，甚至接上國道五號，讓海岸公路分流，大型車不用和自用車爭道；也透露自己交通部長任內也和侯友宜一起走過淡蘭古道，這是世界級朝聖之路，草嶺古道也與台灣發展密切相關，現在能夠保存下來，大家來用走的是非常棒的體驗。林佳龍分享提出古道、鐵道、自行車道「三道」觀光策略，希望未來三道串連起來後，可以多元載具轉乘接駁，來到這裡可以走步道、騎自行車、坐觀光火車。
林佳龍提到，今天來就是來和江聰淵呈現共同政見，首都圈不只是北北基桃，也包括宜蘭，尤其宜蘭縣面積最大，和新北有國道五號雪山隧道，未來鐵路高架化、台62線串聯，更讓大家充滿對疫情後觀光的期待；呼籲新北市的宜蘭鄉親，如果戶籍還在宜蘭，要返鄉投票支持江聰淵，讓2人雙雙當選，共同實現政見。
江聰淵致詞時也表示，很高興透過草嶺舊隧道可以連結新北市和宜蘭縣的觀光發展，以前這邊可能只有步道、海域的水上活動，現在又增加了陸上的觀光行程，未來宜蘭縣、新北市也能跨域結合，推動各項產業的發展。